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劉櫂豪建議開辦鳳梨釋迦農民收入保險　每公頃保障40萬元

▲劉櫂豪立委要求農委會，進行鳳梨釋迦農民收入保險。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲劉櫂豪立委要求農委會，進行鳳梨釋迦農民收入保險。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

今年9月中秋節前中國政府片面無預警宣布台灣釋迦、蓮霧暫停輸入，為保障農民收入穩定，劉櫂豪立委特向農委會具體建議，儘速研議開辦鳳梨釋迦農民收入保險，每公頃保障最少40萬元收入，亦即每公頃收入不足40萬元部分由保險金補足差額，並予以補助2分之1保險費用，減輕農民負擔，農委會陳吉仲主委也允諾儘速規劃辦理。

劉櫂豪說明，中國政府在今年中秋連假期間片面無預警宣布台灣釋迦與蓮霧暫停輸入中國，對於台東的鳳梨釋迦農有重大影響，劉櫂豪緊急與農委會聯繫，農委會規劃鳳梨釋迦行銷其他國家市場5000噸、加工2000噸以及加強國內行銷目標，並編列10億元經費，協助外銷運費加碼補助等措施，同時成立內銷通路「好釋連蓮」預購平台，配合政府推出振興券、農遊券等措施，擬訂購買釋迦及蓮霧加碼方案，為穩定產品價格，為保障農民權益，劉櫂豪要求農委會全力達成上述目標。

劉櫂豪指出，為提供農民更多選擇以保障收益，特具體向農委會建議，儘速研議開辦鳳梨釋迦農民收入保險，每公頃保障最少40萬元收入，亦即每公頃收入不足40萬元部分由保險金補足差額，並且予以補助保險費用2分之1，減輕農民負擔，確保農民收益，降低各項衝擊之風險。今年度釋迦收入保險申辦雖於5月底已截止受理，陳吉仲主委仍允諾研議新保單，將儘速公告具體措施，幫助農民，保障收益。

劉櫂豪強調，台東有優質地理環境以及純樸認真的農民，種出的農產水果，品質值得肯定，面對中國政治干擾，唯有全民團結，用行動來挺農民。台東鳳梨釋迦即將邁入產季，希望台灣各界民眾一起吃釋迦，挺農民，也期望政府幫助農民把台灣的水果行銷到全世界各地。

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