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校園反毒　成功商業水產職校與台電台東區處攜手宣導

▲國立成功商業水產職業學校與台電台東區處辦理校園反毒宣導活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲國立成功商業水產職業學校與台電台東區處辦理校園反毒宣導活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

國立成功商業水產職業學校有感於東部偏鄉隔代教養及經濟弱勢家庭較多，學生容易受到毒品誘惑，一念之差誤入歧途甚或吸毒，校方與台電公司共同構思希望能藉由過來人獲得重生的高肇良先生現身說法，如何從毒蟲轉變為反毒大使，積極投入反毒宣導，闡述吸毒之親身經歷及體驗，期望學生以正向、積極及健康的態度面對自己的人生，成為反毒種子。以誘導學生邁向積極且負責的人生。

本次宣導利用學校視聽教室現場，並介紹所有毒品並帶來各種毒品包裝照片，從罌粟花介紹到種子到海洛因，而且他強調所有毒品均溶於水而且是苦的，才會利用糖去掩飾，也才會有服刑人收信後將信紙溶開即有毒可用，目前新興毒品多以飲料（如咖啡包、茶葉包、果汁等）及休閒食品或零嘴（如果凍、泡麵、糖果等）的方式偽裝，容易吸引學生好奇初次使用，配合同儕間的行銷話術如「只是會high的咖啡及茶」，「是流行不是吸毒」及「驗尿也驗不出來」等，致毒品的使用人數在校園有快速擴散跡象。

高肇良先生因毒品進出監獄10年，最後於14年前戒毒成功，因此發願將他由如何開始使用毒品，歷經多次戒毒失敗的慘痛經驗分享給大家，希望大家不再受毒品脅害甚至至家破人亡，他告訴學生認真工作並且斷絕惡源是最重要的，貴人是每個人都想要的，貴人什麼時候會有？是在你努力表現自己、獲得別人信任時出現在你身邊；世上是沒有壞人的，只有做錯事的人，希望藉由這次活動，可以訓練大家成為反毒種子，同時呼籲大家記住：家牢深鎖、心癮難除。

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