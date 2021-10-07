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高齡者行的安全　台東縣府社福關懷據點宣導反應熱烈

▲監理站前往社區關懷據點舉辦宣導活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲監理站前往社區關懷據點舉辦宣導活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

交通部110年度針對高齡者行的安全列為宣導重點，並配合10月是「全國交通安全月」，台東縣政府結合台東監理站等單位，主動前往台東市光明社區關懷據點舉辦宣導活動，邀請監理站人員針對大型車內輪差,視野死角進行宣導，在高齡者交通安全宣導則邀請交通部授證合格宣導交通安全路老師劉謹瑜藉由簡報影片及真實案例分享，讓長輩們對自身安全有進一步的認知。

台灣已逐步走向高齡化社會，預估到了2050年，台灣65歲以上老人將占總人口30%以上，高齡者行車安全已是高齡化社會迫在眉睫的問題，加強長者在步行的安全觀念顯為重要，例如穿越道路時應該行走斑馬線；清晨或黃昏時散步的時候要穿著亮色衣服或配戴反光物件等等。

為了持續加強高齡者交通安全宣導，交通部110年度並將高齡者行的安全列為宣導重點，同時，10月是「全國交通安全月」，並以「路口慢看停、行人停看聽」為宣導主軸，藉此喚起民眾「路口安全」意識，因此，台東縣政府今年度也結合機關及民間團體力量，主動至社區關懷據點舉辦「高齡者交通安全宣導」，強化高齡者守法觀念，降低事故的發生。

縣府國際發展及計畫處特別前往市郊光明社區關懷據點舉辦宣導活動，邀請監理站人員針對大型車內輪差視野死角進行宣導，視野死角盲區及內輪差皆是危險範圍，在高齡者交通安全宣導則邀請合格路老師藉由簡報及真實案例分享，活動中也進行有獎徵答，贈送實用安全帽，提醒原民長輩們運動或外出時，請注意行的安全。

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