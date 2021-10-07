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電動代步車故障卡路中　警民伸援手！身障婦揪甘心

▲員警開巡邏車將遲婦護送回民宿與家人團聚。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲員警開巡邏車將遲婦護送回民宿與家人團聚。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局成功分局新豐派出所日前接獲報案，稱有名行動不便女子在成功鎮中華路需要協助，新豐所巡邏勤務副所長蘇相吉、員警盧仕桓獲報到場，發現1輛電動代步車停在路邊動彈不得，有1名婦人在車上四處張望，看到員警趕緊揮手示意求助，蘇副所長等2員立即上前查看。

經蘇副所長關心詢問，始知遲姓婦人係身障人士腿部行動不便，這幾天偕同家人自北部到成功鎮旅遊住宿，為了購買全家人的晚餐便獨自駕駛電動代步車到鎮上購餐，不料代步車突然故障停在路上，遲女因沒有攜帶手機無法與家人聯繫，只好拜託路旁店家聯繫派出所來協助。副所長蘇相吉等2人先攙扶遲女離開代步車到巡邏車上休息，並檢視電動車狀況，確認故障無法立即排除。其等正在煩惱代步車體過大無法以巡邏車直接載送時，一旁熱心店家出手相助，以其自小貨車協助載運，偕同員警巡邏車將遲婦與代步車一同護送回民宿與家人團聚。遲婦與家人對警察熱心協助救援，深深表達感激之意。

成功警察分局表示，警察除維護社會治安、交通外，更應擔起主動關懷民眾與救助弱勢的責任，本案員警積極熱心協助身障人士解決困難值得肯定。該分局亦提醒行動不便長者或身障人士，使用電動代步車前應巡視確認電力是否充足與車況是否良好再上路，倘若遇故障時可撥打110報警，警察將會盡速派員到場給予協助。另使用代步工具獨自出門，請務必記得攜帶手機以利緊急狀況聯絡。亦請家屬多留心長者或身障人士外出狀況，夜間或前往路程較遠處所時應同行陪伴為宜，避免意外的發生。

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