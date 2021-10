「我用石頭與祢交換」　台東大學南島文化中心大廳展出

▲林戎依和參展觀眾介紹她的樹皮布創作「大地的日記本」。(圖/記者楊漢聲翻攝)

記者楊漢聲/台東報導



「我用石頭與祢交換」(I have exchanged a stone with God,Kawas,for the tree bark.),創作者林戎依,將阿美族傳統樹皮布以立體造型、裝置藝術、異材質結合等當代藝術手法呈現,詮釋傳統與當代的結合與對話。展覽於2021年10月01至10月20日,在國立台東大學南島文化中心1樓大廳展出,採預約制方式觀展。

林戎依是國立台東大學美術產業學系第1屆畢業之校友,後取得國立東華大學民族藝術研究所碩士。她從2011年開始接觸樹皮布傳統工藝至今已有10年,致力於台灣原住民族樹皮布文化與當代織品美學的創新結合,將樹皮布工藝帶入新的視覺體驗,給予觀者不同的感受。

此次展覽主題「我用石頭與祢交換」,起源來自於部落耆老在採集樹木時,會找尋1顆乾淨的石頭與神交換,以表達感恩及謙卑的心,並祈求過程一切平安,這一舉動凸顯了族群與天、地、祖靈的虔誠連結。因此,林戎依將石頭作為創作的養分與精神,透過製作樹皮布的感知與記憶,不論是尋找自我,抑或是尋求歸屬感,一層層的挖掘深層意識,透過樹皮布具體呈現無邊無際的思緒。

以傳統與當代交融的3件主題創作,分別為「SERA」、「祢給予的樣貌」、「大地的日記本」。林戎依延續2017年至泰國烏汶Ban Pa Ao駐村創作時,回到材質本身的創作手法,將樹皮布紋路與質感完整呈現,讓獨特性回歸於作品當中。林戎依說:「回歸於材質的獨特,也是回歸自身,從中感受歸屬感與生命感,才能真正體現與神交換的情感」。