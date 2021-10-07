「我用石頭與祢交換」　台東大學南島文化中心大廳展出

▲林戎依和參展觀眾介紹她的樹皮布創作「大地的日記本」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



「我用石頭與祢交換」（I have exchanged a stone with God,Kawas,for the tree bark.），創作者林戎依，將阿美族傳統樹皮布以立體造型、裝置藝術、異材質結合等當代藝術手法呈現，詮釋傳統與當代的結合與對話。展覽於2021年10月01至10月20日，在國立台東大學南島文化中心1樓大廳展出，採預約制方式觀展。

林戎依是國立台東大學美術產業學系第1屆畢業之校友，後取得國立東華大學民族藝術研究所碩士。她從2011年開始接觸樹皮布傳統工藝至今已有10年，致力於台灣原住民族樹皮布文化與當代織品美學的創新結合，將樹皮布工藝帶入新的視覺體驗，給予觀者不同的感受。

此次展覽主題「我用石頭與祢交換」，起源來自於部落耆老在採集樹木時，會找尋1顆乾淨的石頭與神交換，以表達感恩及謙卑的心，並祈求過程一切平安，這一舉動凸顯了族群與天、地、祖靈的虔誠連結。因此，林戎依將石頭作為創作的養分與精神，透過製作樹皮布的感知與記憶，不論是尋找自我，抑或是尋求歸屬感，一層層的挖掘深層意識，透過樹皮布具體呈現無邊無際的思緒。

以傳統與當代交融的3件主題創作，分別為「SERA」、「祢給予的樣貌」、「大地的日記本」。林戎依延續2017年至泰國烏汶Ban Pa Ao駐村創作時，回到材質本身的創作手法，將樹皮布紋路與質感完整呈現，讓獨特性回歸於作品當中。林戎依說：「回歸於材質的獨特，也是回歸自身，從中感受歸屬感與生命感，才能真正體現與神交換的情感」。