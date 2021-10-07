嬤打包孫子衣服要丟掉！媳婦成夾心餅求助...網卻大讚婆婆做法

▲原PO婆婆把孫子的衣服包在塑膠袋裡放在垃圾桶旁。（圖／翻攝自Dcard）

實習記者黃品臻／綜合報導

婆媳對小孩教養不同調時有所聞。一名職場媽媽表示，因為是雙薪家庭，平常都是公公婆婆在幫忙帶小孩，一天回家時兒子跑來告狀說阿嬤要丟掉他的衣服，婆婆也確實把孫子的衣服打包成一包放在垃圾桶旁，2嬤孫陷入冷戰，讓媳婦夾在中間好為難。文章一出引起熱議，不過有許多網友支持婆婆，「沒有所謂的小孩子就是皮，等大一點再教」。

一名職場媽媽在Dcard以「兒子不聽話，婆婆氣得把衣服丟了」為題發文，表示「現在兒子兩歲多，平日會送去上課，有時候跟老公比較晚下班，也都是公婆幫忙帶，心裡真的很感激公婆願意幫忙，而婆婆是帶孩子比較嚴格的類型，黑臉，一些規矩啊、儀態什麼的都會很要求，公公就是白臉，對孩子比較溫和，婆婆會要求坐姿要挺直、走路不能拖地等等的，也會另外教孩子學習收拾自己的東西。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

但是，2歲的兒子有時故意調皮，雖然大部分都會願意配合，但就是有時候會故意逆向操作，像是收玩具故意漏一兩個放在地上，叫他收還會裝作沒聽到，婆婆很在乎這種行為，但她和老公的想法是小孩會這樣是難免，可以邊長大再邊慢慢觀察跟調整，也和婆婆說明會再教導孩子這方面的事情。

前幾天婆婆在教兒子摺衣服，起初都還好好的，後面卻突然把衣服全部撥亂，而婆婆剛好當時心請也不好，就氣得把衣服包起來說要「丟掉」。原PO到家後兒子跑來告狀說阿嬤要丟掉他的衣服，而婆婆也賭氣地說這麼沒禮貌的小孩不是他孫子、不想帶了，瞬間原PO成了夾在中間的夾心餅乾。

原PO後來到垃圾桶旁一看，確實看到一包衣服，「這一看就是做做樣子在跟孩子賭氣，誰要丟衣服會這樣特地包一包放垃圾桶旁邊」。看著還在冷戰的嬤孫，原PO和老公也束手無策，只能上網求助網友。

▲原PO求助網友該怎麼處理「嬤孫冷戰」的情況。（圖／翻攝自Dcard）

文章一出引起網友們熱烈回應，不少人站在婆婆那邊，「雖然賭氣有點搞笑，不過我支持婆婆，小孩從小就要教好，不可以讓他覺得因為自己是小孩有亂來的權利」、「這種婆婆比縱容寵出魔孫的棒多了」、「我比較希望我有這樣的婆婆」、「同意樓上各位父母長輩的作法，從小要有原則的執行，孩子才會真的明白大人是認真的，否則就會一直踩底線」、「難得版上出現非溺愛寵孫型婆婆」。

也有人建議原PO要帶著兒子一起去道歉，「我也贊成婆婆把衣服丟掉耶，建議你們跟婆婆同一陣線，請他去跟婆婆道歉和好，也要告訴孩子大家都很愛你，可是這樣搗蛋是不對的行為」、「應該要帶著兒子去跟阿嬤道歉，要讓小孩知道他錯在哪」。