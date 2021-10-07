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龍龍淚訴「騙我又說謊」　博恩5字回應藏玄機！網秒懂：硬起來了

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／龍龍的沒梗人生、Stand up, Brian！ 博恩站起來！）

▲龍龍（左）、博恩（右）。（圖／翻攝自Facebook／龍龍的沒梗人生、Stand up, Brian！ 博恩站起來！）

記者曾筠淇／綜合報導

脫口秀演員龍龍昨（6）日晚間10時許發聲明回應最近與老K的事件，她在影片中頻頻哽咽，並提到「假如他（老K）沒有違約也沒有提及的話，博恩就不會道歉了。」巧的是，博恩昨晚11時許也在臉書上發文，引發外界揣測內容是否在回應龍龍。

龍龍昨晚發布影片表示，薩泰爾股東Hauer跟博恩都有答應她，老K不能在《炎上》的演出上提到賀瓏的事，然而後來寫稿時，她卻多次看到相關內容，於是便向博恩提出要刪除稿子內容，對方也答應；只是演出當天，老K卻脫稿演出，在4000多人面前把刪掉的段子講出來。

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「如果老K和其他人長年霸凌你，到底關博恩跟薩泰爾什麽事？」龍龍表示，博恩曾允諾她想要改善喜劇圈，然而10月2日博恩卻哭著疼惜霸凌她的老K，「所以這一段時間以來博恩一直答應我他做不到的事情，一直承諾，然後最後又騙我，最後又說謊，所以整件事情當然跟博恩還有薩泰爾有關啊。」

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／曾博恩）

▲博恩貼文引發外界揣測。（圖／翻攝自Facebook／曾博恩）

龍龍的聲明影片發布出來以後，博恩昨晚11時39分就在個人臉書上表示，「唉........要確定耶...。」雖然文中並沒有主詞，也未提及相關內容，但湊巧的時間點也引發網友揣測。

就有網友將博恩的貼文轉貼至Dcard上，以「博恩的初步回應」、「炎上場外賽要繼續加開了嗎」為題發文，好奇博恩是否還有留一手，戰火會繼續延燒嗎？

底下網友也紛紛回應，「感覺有戲，博恩硬了」、「馬謖要穢土轉生了嗎」、「對方都打進首都了你要硬起來啊博恩」、「聽起來有點深櫃但博恩果然有雞雞」、「志祺：剛發完一片又有下一片了」。

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