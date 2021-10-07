租屋處大掃除！男大生驚見「乾屍」藏床底...嚇：睡1年沒發現

▲原PO在床底下看到垃圾魚「乾屍」。（圖／翻攝自Dcard）

實習記者黃品臻／綜合報導

各大專院校近期逐漸恢復實體上課，外地學生也回到租屋處。就有一名男大生時隔半年回到租屋處，大掃除時竟意外發現床底下有一具「乾屍」，讓他當場嚇傻。

一名網友在Dcard以「租屋處打掃發現垃圾魚？」為題發文，表示學校開始實體上課，「回到半年多沒回去的租屋處，想說打掃一下，不打掃沒事，一打掃在床底下發現一條乾掉的垃圾魚。」男大生提到已經在同個地點住了一年，期間也曾換過床的位置。一具「乾屍」讓他驚呼，「難道我的房間是什麼古代海底遺跡？」

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▲原PO開始實體上課回到租屋處大掃除，竟發現意外驚喜。（圖／翻攝自Dcard）

文章一出引起網友們熱烈回應，紛紛留言表示，「要不要再努力找找也許妳房間還有猛瑪象的骨頭」、「考古學家認證(蓋章」、「其實你租屋處以前就是傳說中的亞特蘭提斯」、「外型居然沒爛掉....感覺真的是風乾的」、「再努力一點說不定能找到劍齒虎的骨頭」、「都風乾還露出魚骨了，牠能活的話Costco的烤雞估計也能飛走了」、「被人下咒是不是」。

也有網友推測，可能是前住戶有養魚的關係，「以前住的人，有養水族箱，跳出來乾掉的吧」、「前一個住戶有養魚跳缸的吧？」、「以前家裡有養魚也有養垃圾魚，結果之後垃圾魚消失，那時候以為他被其他魚吃掉…也是只能大掃除才發現，可能之前租客有養魚」。