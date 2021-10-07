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怕被笑不敢戴有線耳機！內行曝1點「屌打藍芽耳機」：用了回不去

▲戴耳機,耳機,耳朵。（圖／記者李佳蓉攝）

▲內人行透露，有線耳機才是讚。（圖／記者李佳蓉攝）

記者施怡妏／綜合報導

無線耳機能一邊聽音樂一般做事，不用擔心會卡到線，受到許多民眾喜愛，但有網友表示，在路上很少看到有人使用線耳機，因此不敢戴有線耳機出門，擔心會被遭受異樣眼光。對此，一名在音響店工作的員工指出，「有線耳機是一個坑」，如果追求好的音質，有線耳機絕對大勝藍芽耳機。

一名大學生在Dcard上發文，自從藍芽耳機開始流行之後，路上已經很少看到使用手線耳機的人，擔心自己戴有線耳機走在路上，會被路人遭受異樣眼光看待。對此，網友認為，「為什麼使用一件產品還需要在意別人眼光，有線耳機又不是很久以前的產品」、「我自己很容易忘東忘西的，就不會選擇藍芽耳機來使用，不然應該會像一些人，整天在找自己的另一耳在哪，或是耳機盒在哪」。

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貼文也釣出一名曾在音響店工作的網友回覆，「有線耳機是一個坑！深坑！無底洞！」現代人追求方便、時尚，紛紛購買藍芽耳機，但是如果是追求高音質，「有線耳機完全把藍芽壓在地上摩擦」，聲音的傳導要好，必須透過線材傳遞音質，更甚很多耳機玩家砸重金買耳機頭，「透過換線去追求自己想要的高、低頻音質」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲女大生不敢戴有線耳機出門。（圖／翻攝自Dcard）

該網友指出，之前參加音響展時，很多耳機玩家都會帶自己的耳機頭試聽，「隨便一個耳機都要我幾個月的薪水」，其實只要市場在，有線耳機永遠都不會消失，「就算不是主流，它也有自己的價值在，要攀比根本比不完」。

對此，不少網友也大讚「有線耳機超棒」，「如果只有音質這項需求，有線耳機真的是最好的選擇」、「無線只是因為方便性，真的要享受音樂還是要用有線才行」、「我一直堅信有線耳機是真理」、「無線耳機不見真的會崩潰，不然就是沒電，還是有線的比較有安全感」。但也有人指出，「運動用無線的真的很方便」。

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