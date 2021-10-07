3歲娃包尿布、帶水壺溜出門玩　急煞阿嬤！警牽著他回家

▲屏東警分局民和派出所警員巫俊杰、吳隆明巡邏幫陳童找到家人 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

3歲娃帶著水壺在路邊徘徊，警方巡邏發現，詢問其姓名、父、母等資料，他童言童語的回答，讓警方摸不著頭緒，帶他在附近逐戶詢問的同時，剛好遇到著急找他的阿嬤，讓他順利返家，他的家人感謝之餘，也表示未來會留意他的行蹤；而鄰居對警方的熱心服務也表示讚許。

屏東警分局民和派出所警員巫俊杰、吳隆明日前擔服巡邏勤務，至屏東市豐年街路段時，看到一名迷途男童且包著紙尿布、帶著水壺在路邊來回徘徊，立即上前關心。

巫警詢問男童名字、媽媽爸爸在哪裡、家裡住哪等問題，他似乎不太懂巫警意思，童言童語讓警方摸不著頭緒，巫警緊牽著男童挨家逐戶詢問周邊店家及鄰居是否認識男童家人，所幸剛好遇到其祖母正在焦急地找他。

據了解，陳男因一時貪玩，趁大人不注意時自己開大門跑出去玩，其祖母及父親表示爾後會加強留意小孩的情況，不會再讓小孩一個人跑出家門，男童家屬對警方的熱心行為感到萬分感謝，鄰居也對警方的熱心服務表示讚許。

屏東警分局表示，家中若有年長者或幼童，請隨時關注其動向，盡量避免其單獨出門。也請告訴孩子若不慎走失，可以先在原地等候或尋找警察協助，以盡速找到回家之路。