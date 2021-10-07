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里港警前進原鄉母語、圖卡宣導交安　原民長輩感親切又實用

▲里港警分局前進三地門部落宣導交安 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲里港警分局前進三地門部落宣導交安 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

為原民部落長輩交通安全，里港警分局深入三地門馬兒部落，以排灣族語搭配圖卡方式宣導「路口慢看停，行人停看聽」重要，讓他們感到親切又實用。

▲里港警分局前進三地門部落宣導交安 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲里港警分局前進三地門部落宣導交安 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

10月為交通部核定之交通安全月，里港警分局分局長鄭頴聰於5日晚間，率領交通安全宣導團及原民籍的員警同仁，前往原鄉三地門鄉馬兒部落，以排灣族語方式宣導交通安全。

▲里港警分局前進三地門部落宣導交安 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲里港警分局前進三地門部落宣導交安 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

員警們提醒部落的原民長者，應遵守交通法規，避免不諳道路交通規則而發生事故，而騎機車一定戴安全帽、行人行走行人穿越道、禁止酒後駕車等交通安全觀念，尤其出入山地部落須行經屏東185線道(沿山公路)路口，該處行經車輛較多，應注意路口「慢、看、停」以及行人「停、看、聽」，「慢」接近路口減慢速度、「看」隨時擺頭察看左右後方有無人車、「停」讓行穿線的行人先行，「停」穿越道路前先停，在安全的地方等候、「看」左看右看再走、「聽」聆聽四方車輛聲音來向，確保安全。

鄭頴聰表示，期盼藉由與民眾面對面宣導以及宣導品發放，能加深鄉親朋友的印象，並呼籲大家共同重視「路口安全」，用路人務必時刻專心、謹慎，保障自身及他人生命財產安全，共同降低交通事故的發生，維護交通安全。

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