進門看這幕就鼻酸！他騎車遭撞腿傷　意外揭慘況：母腦傷父中風

▲枋寮警分局歸崇派出所長陳啟超與警員鄭進利將善款交予施男 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

從事臨時工作的施姓男子騎機車下班返家途中，遭一台迴轉車輛擦撞，機車倒地，腿部被自己機車壓傷，行走困難，無法工作，沒有收入，由於還要照顧腦部受損的母親及中風的父親，生活陷入困頓，枋寮警分局獲報發動善心人士捐款3萬8000元，盼能協助暫度難關。

枋寮警方說，34歲的施姓男子，與父母同住，父親二度中風，身體健康狀況不佳，母親腦部受損，全家經濟來源全靠他打零工維生，並支應父母親的生活、醫療費用，生活原本就困難；不料，上月下旬，他騎機車下班途中，被一台迴轉車輛擦撞，他人車倒地，機車壓到他的腿部，受到重傷，影響到行動，導致無法工作，沒有收入來源，生活陷入困頓。

歸崇派出所陳啟超所長獲悉，便發起善心團體「部落心」成員中34位民間友人與該所同仁陳啟超、王邦任、鄭進利及梁棠碩集資3萬8000元，由陳所長與警員鄭進利將善款轉交給家屬，發揮雪中送炭精神，幫助他度過暫時難關，讓他很感激。

枋寮分局長簡彥匡肯定歸崇所同仁主動發起助人行動，值得同仁學習；並表示，警察的工作不是只有打擊犯罪，對於經濟弱勢、窮困潦倒人家，也盡自己的一份心力，發揮了人飢己飢、人溺己溺的精神，展現警察人民保母善行義風。