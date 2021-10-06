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桃園68+69歲長者第2劑莫德納　16日56社區接種站開打

▲桃園68-69歲長者第二劑莫德納疫苗16日施打

▲桃園68-69歲長者第二劑莫德納疫苗16日施打。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦6日於市府防疫專案會議表示，桃園市68-69歲（含58-59歲原住民）長者莫德納疫苗二劑接種，將採統一造冊施打，市府會發送接種通知單，並開放不在籍長者及68歲以上長者補打，預計安排於10月16日（六）在56處社區接種站進行施打，預估施打量能為3.7萬人。

另外，第10期疫苗接種計畫開放AZ、BNT、高端等三種疫苗，AZ疫苗第二劑施打對象為7月22日（含）前已接種AZ疫苗第一劑之50至64歲民眾，安排10月12日（二）於社區接種站進行施打；BNT疫苗第一劑施打對象為64歲以上長者、18至63歲第九類對象及18至22歲民眾，安排於10月14日（四）於社區接種站進行施打；高端疫苗第二劑則開放於合約醫療院所施打，10月7日至10月14日可前往施打。

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針對桃園市第11期疫苗接種計畫，鄭市長說明，AZ疫苗第二劑開放18-55歲（7/22前已接種第一劑）、56歲以上（7/30前已接種第一劑），預估有6.8萬人，將安排10/21（四）下午於社區接種站施打；BNT疫苗第一劑施打對象下修到47歲以上、12-22歲及18歲以上第九類重大傷病者，預估有11萬人，將安排10月19日（二）上下午、10月21日（四）上午於社區接種站施打。另外，符合資格的民眾，也可於10月15日至10月21日期間，前往合約醫療院所預約施打。

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