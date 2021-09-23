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屏東縣青少年BNT疫苗開打　同意施打率超過9成2

▲屏東青少年BNT疫苗23日開打 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

▲屏東青少年BNT疫苗23日開打 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣12至18歲學生施打BNT疫苗，預計從今(23)日至27日施打，首日施打的學校有屏東高工、陸興高中、潮州高中、美和科大4所高中職、專科學校。縣府教育處統計最新資料，12歲至未滿18歲總人數3萬6021人，同意施打人數3萬3222人，施打比率為92.22%。

▲屏東青少年BNT疫苗23日開打 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

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▲屏東青少年BNT疫苗23日開打 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

副縣長吳麗雪一早巡視校園，除了叮嚀現場醫護人員妥適照護，同時提醒學生們放鬆心情，多喝水，一起為台灣防疫盡一份心力。

吳麗雪表示，屏東縣23日首日施打BNT疫苗共有超過4千人登記施打，每間學校先前也做好整備，設置報到處、問診區、留觀區等，並反覆演練維持現場秩序。校園接種疫苗規畫採學生不動、醫護動的「屏東安心模式」，醫護團隊在學生接種結束後30分鐘才會離開校園，就是為了讓學生、家長們放心。

她說，因BNT疫苗注射前需謹慎稀釋，一個不注意便會影響接種效果，因此特別再次叮嚀現場醫護人員，因為疫苗珍貴，經不起一絲浪費；學生施打疫苗後的相關衛教工作也要特別細心、謹慎。只要有施打疫苗的意願，都希望能在這一波造冊名單內施打完畢，提高校園疫苗覆蓋率，讓師生能如常教學、上課。

衛生局表示，學校之前已寄送疫苗接種後注意事項給家長，並針對學生疫苗施打做好各項衛教工作，包括疫苗接種後可能發生的反應等常見問題，通常輕微且會於數天內消失。希望這波施打疫苗的學生能利用週末時間好好休息，讓身體機能恢復正常。疫苗接種後發送「COVID-19疫苗接種紀錄卡」妥善保管，接種第二劑疫苗時，需出示作為接種依據，也呼籲尚未登記的同學，仍可考慮加入校園疫苗接種行列。

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