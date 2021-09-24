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花蓮學子8天16642人施打BNT！

▲▼花蓮宜昌國中學生施打疫苗情形。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮宜昌國中學生施打疫苗情形。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府從9月23日起至30日一連八天針對縣內國中、高中以及五專前三年學生預計16642人施打BNT新冠疫苗。縣長徐榛蔚24日在花蓮縣衛生局長朱家祥及教育處長饒忠陪同下，前往宜昌國中視察現場接種動線，並關心學子們施打前的作息狀況。

▲▼花蓮宜昌國中學生施打疫苗情形。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚表示，感謝師生的配合與醫護人員的協助，讓花蓮學子能在安全的環境下持續學習。因為有民間企業的支持和響應，才有辦法獲得BNT疫苗讓大家施打，加速提升花蓮疫苗覆蓋率。如有任何的不舒服一定要告知師長報告，施打後3天內若症狀未改善，建議盡速就醫。此外，今年公費流感疫苗近期開始施打，應注意不同疫苗施打的間隔期。

▲▼花蓮宜昌國中學生施打疫苗情形。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚提醒學生，如有任何不舒服一定要告知師長，3天內症狀未改善，建議盡速就醫。

徐榛蔚提醒前來施打的學生，粉紅色通知單是接種第二劑AZ疫苗，施打日期為9月23至26日；藍色通知單則是施打第二劑 莫德納疫苗，將於9月27日到30日開打，請孩子們協助家裡長輩注意疫苗接種通知單。宜昌國中學生預計施打人數計623人，今日上午實際接種數計430人，接種率已達69%。
 

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