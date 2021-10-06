▲民進黨正國會代表陳茂松。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨「正國會」中常委陳茂松6日接受訪問時，為了2022縣市長提名機制，怒斥民進黨秘書長林錫耀，氣到直接表態2024年總統選舉，要副總統賴清德再等等，他力挺民進黨北市黨部主委吳怡農出戰2024總統。

針對2022年縣市長提名機制，陳茂松上週爆料林錫耀在會中提到「總統蔡英文希望六都親自徵召」，但遭到黨中央極力否認，而陳茂松下午親自現身，向媒體控訴林錫耀，要求他公開上週開會的錄音檔。

陳茂松表示，上週在開會前，林錫耀有先找他在辦公室談了半個小時，當下他則重申立場，強調民進黨提名應該從回歸母法談起，但林錫耀說「不要啦」，後來他「拿雞毛當令箭」要求讓步。

陳茂松說，林錫耀跟他直說「層峰」希望2022六都市長都藉由徵召提名；他則質問「層峰」是誰，但林錫耀支支吾吾沒說明白。

陳茂松表示，林錫耀認為現在母法不適用特殊狀況，應訂定新的提名條例。他疑惑地說，但如果回歸母法有困難，當初放寬市黨部主委參選的條件讓吳怡農參選北市黨部主委，卻在一個月內就修法，這個重要的提名條例卻沒辦法修嗎？

陳茂松氣憤地說，「可見吳怡農比較厲害，是台灣、民主的救星，民進黨的偉人」，為了吳怡農，全黨修黨章，「2024總統我一定要支持吳怡農，請賴副總統稍等一下。」