國民黨主席誰會贏？　蔡英文笑而不語、林錫耀有「這期許」

▲民進黨主席、總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨主席選舉結果將在25日傍晚6點出爐，由於候選人張亞中聲量在選戰中後期隔空竄起，引發外界高度關注。總統蔡英文今天被媒體問及「覺得國民黨主席誰會贏」，僅笑了一下並未回應；民進黨秘書長林錫耀則說，希望不管誰當選，都能調整最近越來越激進的路線，扮演理性的反對黨。

林錫耀今天出席《台灣關鍵年代——民進黨的誕生》新書發表會前受訪說，今天是中國國民黨主席選舉，原本以為會比較冷清的選戰，現在因為可能「殺出黑馬」引發社會關注，站在民進黨的立場，對於國民黨內部的選舉競爭沒有太多評論。

不過，林錫耀也說，他擔心國民黨因為內部過度競爭，是否進一步影響其未來要扮演的角色、要走的路線，希望國民黨不管是誰當選主席，這段時間因為內部競爭越來越走偏鋒、激進的路線，能夠回到與主流民意呼應的態度，讓國民黨扮演理性的反對黨、最大在野黨，這樣才是國家之福。

媒體追問，站在台灣的立場，林錫耀覺得哪個人出線對台灣比較有幫助？他僅說，不方便評論個別人選。

▲民進黨秘書長林錫耀出席《台灣關鍵年代 民進黨的誕生1986-1987》新書發表會。（圖／記者林敬旻攝）