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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「國民黨已走入令人搖頭的風格」　林錫耀：不顧台灣主流民意

▲▼民進黨秘書長林錫耀、民進黨發言人周江杰。（圖／民進黨提供）

▲民進黨秘書長林錫耀。（圖／民進黨提供）

記者陶本和／台北報導

對於國民黨4位主席候選人都放話要推動罷免台灣基進黨立委陳柏惟，民進黨秘書長林錫耀22日表示，國民黨已經走入令人搖頭的一種風格跟姿態，已經不顧台灣的主流民意，提出許多讓人不解的主張，也不曉得未來國民黨的主席上任之後，會不會恢復到正常。

林錫耀說，他發現國民黨4位主席候選人，不約而同表達要全力、積極罷免陳柏惟。他說，其實，也許很多人並不認識這個年輕人，他非常勇敢，在2020孤軍一人投入台中海線的選舉，他的勇敢跟熱情獲得鄉親的支持，所以險勝當上立委。

林錫耀表示，才一年多的時間，其實陳柏惟在國會的表現，也許不是全國所矚目，但是如果有關心他的人，都對他相當肯定，但是哪曉得，中國國民黨四位總是一定有人當選國民黨主席，居然揚言當選之後，要推動罷免陳柏惟。

「我非常的意外！」林錫耀說，陳柏惟不是民進黨，他是台灣目前在國會席次最小的一個政黨，叫台灣基進黨，而國民黨雖然在中央是最大在野黨，在地方他執政的縣市也有14個，國民黨在基層實力非常堅強，居然容不下一位最小在野黨的國會議員陳柏惟。

林錫耀說，他真不曉得為什麼國民黨會有這樣的想法、企圖，也許可能有些人會認為，這是國民黨主席在競爭之下，所以走偏鋒、越來越激進，所以才會出此主意想要去罷免3Q，但是我們也感受到，這段時間，國民黨的的確確，已經不是過去跟主流民意互相呼應的主流政黨。

林錫耀指出，國民黨已經不顧台灣的主流民意，提出許多讓人不解的主張，甚至也做出跟主流民意扞格的這種行為，好比上個星期五，在國民黨強力要求之下，行政院長蘇貞昌要去立法院專案報告，國民黨竟然包圍報告台，不讓蘇貞昌上台，浪費一整天的時間。

另外，林錫耀說，中國最近片面無預警宣布禁止台灣兩種水果進入中國市場，這種不遵循國際經貿規則，不友善的行為，國民黨這幾位候選人，也對中國不敢多吭一聲，反而指責政府。

林錫耀表示，國民黨已經走入令人搖頭的一種風格、姿態，我們不曉得未來國民黨的主席上任之後，會不會恢復到正常，願不願意回應主流民意的期待。

林錫耀強調，民進黨作為執政黨，總希望在野黨能夠理性問政，能夠有效的來監督施政，這些都非常歡迎，不過真的很擔心，如果照這樣發展下去，未來台灣的政局可能會越來越亂。

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