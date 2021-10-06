屏科大研發綠能儲氣發電系統　獲美國達文西發明展金牌獎

▲屏科大研發綠能儲氣發電系統，美國達文西發明展奪金（圖／屏科大提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東科技大學研發創作「高壓空氣儲能應用複合發電系統」，榮獲2021美國達文西發明展金牌，並且獲得科技部未來科技獎入圍，將於10月14至23日於台北世貿舉辦之台灣創新技術博覽會-未來科技館線上展，以線上加實體展雙軌形式盛大展出。

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這項創作，由戴昌賢校長領軍，團隊成員有達人學院徐子圭教授、車輛工程系王耀男教授、張金龍教授及空軍航空技術學院胡明森教授等人，分別負責震波共振、風能轉換、熱能儲蓄、微電網系統等開發工作。

不同於傳統綠能發電，「高壓空氣儲能應用複合發電系統」設計概念以儲氣方式取代電瓶儲電，因鋰電池價格昂貴及壽命不長，若改用儲氣方式則可取代並且大輻降低耗能成本及長期使用。

該發明裝置能同時將風能、太陽能、生質能等能源轉換為高壓氣體儲存，再利用震波共振原理將高壓氣體轉換為高能動量或發電應用。由於目前技術尚屬實驗室原型測試階段，也獲得科技部未來科技獎入圍，同時獲得電動車快速充電技術獨步全球的飛宏科技公司配合，共同參與後續研發，未來將逐步商品實體化，預期本研發將成為再生能源利用技術重大突破。

2021美國達文西發明展由美國美國南猶他大學(SUU)、全美創新發明學會(AII)、美國猶他州教育廳STEM中心(Utah Stem Center)聯合主辦，今年共有來自馬來西亞、澳大利亞、菲律賓、英國、台灣、科威特、波蘭、摩洛哥、埃及、俄羅斯、日本、中國、美國等，超過12國125件作品參與。

國際評審長由 SUU 的國際長 Dr. Jacob Ng 擔任，並由國際長召集相關的學者專家擔任評審團工作。因新冠肺炎(COVID-19)疫情，採線上舉辦，得獎者的紙本獎狀及獎牌日前已由美國空運至各國。