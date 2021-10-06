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國防部指解放軍封鎖台海能力4年完備　蔡英文曝規劃：台灣不會屈服

▲太陽神圖騰F16。（圖／空軍提供）

▲解放軍頻頻侵擾，我空軍緊急起飛廣播驅離。（圖為台灣空軍F16／空軍提供）

記者張靖榕／綜合報導

中共軍力連年增強，迫使美軍將全球戰略重心轉移至印太地區：我國防部估計2025年後解放軍封鎖控制台灣周邊的能力逐漸完備。美國媒體《外交事務》頭條刊登台灣總統蔡英文的投書，蔡強調台灣絕對不會屈服於中共，也不會冒險採取行動，並已投注大量資源以增進對北京的了解，減少誤解和誤判的風險，幫助做出更精準的決定。

解放軍犯台能力增　擴大海空壓力

立法院外交及國防、財政委員會聯席會議今（6日）將審查《海空戰力提升計畫採購特別條例》草案，《中國時報》引述書面報告指出，中共多項軍事準備均以攻台為作戰核心，近年軍事活動和侵擾行為愈趨頻繁，意圖消耗台灣海空戰力。

國防部則根據解放軍目前海空軍力擴大情勢，研判2025年後解放軍對台海周邊區域的封鎖控制能力逐漸完備，台灣防禦面臨重大挑戰。國防部長邱國正5日在立院則回應，雖然共軍擾台對我海、空軍部隊造成壓力，但壓力同時也是助力，能幫助軍方盡快做足作戰準備。

印太地區台海情勢吸引大國關注

美國、日本和澳洲等國，對共機今年創紀錄出動共逾600架次侵擾我防空識別區表達關注，並形成更加緊密的國際合作。美日領導人會談後，日方聲明不僅重新出現台灣，日方更積極釋出對台友好訊息；日本外務大臣茂木敏充也暗示，為因應台海情勢，日本已考慮採取行動。

美國白宮發言人莎琪及國務院發言人普萊斯於美東時間4日，也分別重申美國對於中國的挑釁行為表達高度關切，強烈敦促中國停止對台灣軍事、外交和經濟等的施壓和脅迫。

▲總統蔡英文出席二二八中樞紀念儀式。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文投書《外交事務》。（圖／記者林敬旻攝）

總統蔡英文國際發聲

總統蔡英文在《外交事務》雙月刊發表文章，表示北京當局從未放棄對台野心，但經過對解放軍連年翻倍的投資後，已從和平統一轉為更具侵略性的意圖。她說儘管當前發展情勢令人憂心，但台灣人民也已經清楚向全世界表明，民主絕不妥協。

蔡英文接著表示台灣對台海關係的態度維持一致，「台灣不會屈服於壓力，但即便國際社會的支持力度增加，也不會冒險行動。」換句話說，維持區域安全穩定將會是台灣政府政策重要的一部份。蔡英文表示會繼續表達和北京對話的意願，這是現任政府自2016年上任以來一直在做的事，要求雙方在沒有政治前提下，進行平等的對談。

蔡英文表示台灣投入大量資源，用以對北京當局的動態進行更深入的了解，此舉將會協助減少誤解和誤判，在制定海峽兩岸的政策上也能更做出更加精準的決定。

與此同時，蔡英文表示台灣致力於和其他區域夥伴合作，維護區域穩定，像是台灣和美國在3月時簽訂備忘錄，強化雙方間的海巡合作；台灣也針對軍隊的再組織和現代化採取一系列的動作，以對未來局勢發展的挑戰做到更完善的準備。

「我們會在2022年建立全民防禦動員署」，蔡英文表示此舉意在改造台灣軍隊，建立一個訓練完善和裝備精良的後備軍力，使其成為正規軍立更加可靠的後備力量。

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