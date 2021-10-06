陸證實：楊潔篪抵達蘇黎世　與美國安顧問蘇利文會晤

▲中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸《央視新聞》6日凌晨4時許報導，大陸外交部發言人華春瑩宣布，根據中美元首9月10日通電話達成的共識，經中美雙方商定，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，將同美國國家安全顧問蘇利文，在瑞士蘇黎世舉行會晤，雙方將就中美關係及有關問題交換意見。

據《新華社》報導，習近平9月10日與拜登通電話時曾表示，「中美關係不是一道是否搞好的選擇題，而是一道如何搞好的必答題。」

報導稱，習近平與拜登當時均同意繼續通過多種方式保持經常性聯繫，將責成雙方工作層加緊工作、廣泛對話，為中美關係向前發展創造條件。





▲美國白宮國家安全顧問蘇利文。（圖／路透社）

美國之音指出，白宮5日也證實，蘇利文和楊潔篪將於本周在瑞士舉行會談。白宮發布的新聞稿稱，兩人將對拜登與習近平的通話採取後續行動，繼續尋求負責任地管理美中兩國之間的競爭。

美國之音表示，蘇利文與楊潔篪這次會談是在美中關係不斷惡化和台海局勢升溫的時候舉行的。香港英文《南華早報》5日援引熟悉雙方會面安排的知情人士說，「他們的目標是重建溝通管道，並落實習近平主席和拜登總統達成的共識。」