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吹哨人控臉書「利益凌駕公眾」：社群媒體上癮像抽菸傷害青少年

▲▼臉書吹哨人、37歲數據科學家郝根（Frances Haugen）。（圖／達志影像／美聯社）

▲37歲數據科學家郝根揭露臉書內幕。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者周世惠舊金山5日專電

爆料臉書問題的37歲數據科學家郝根（Frances Haugen）今天在鎂光燈下表達擔憂，她指出，社群媒體臉書的黏著度就像抽菸，傷害沒有自律性的青少年，「我們需要保護孩子」。

離職的臉書（Facebook）前員工郝根今天告訴美國國會，社群媒體巨擘的產品傷害兒童並加深美國的政治分裂，但臉書高階主管拒絕改變，因為他們將利潤凌駕於公眾。 郝根認為，臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）必須負起責任。

這場郝根在聯邦參議院商務委員會消費者保護小組的聽證會，採現場直播向大眾公開。 郝根發言譴責臉書明知Instagram對某些青少年有明顯傷害，卻不作出必要的改變，且在打擊仇恨和錯誤信息時，作法不誠實。

郝根說，「臉書的產品傷害兒童，分裂並削弱我們的民主。」

臉書於2018年提出重大變革，以演算法把「有意義」的貼文主動送上使用者的動態牆，藉以拉近關聯性使用者之間的互動，增加黏著度。另外，Instagram讓年輕用戶聚焦共享平台上的照片，對年輕女孩的潛在負面影響被廣泛討論。

一項臉書內部研究指出，13.5%的少女說Instagram讓她們的自殺念頭變得更強烈、17%的少女表達飲食失調的狀況惡化。

郝根在作證時說，基於使用者的黏著度，臉書知道他們正在引導年輕用戶閱讀厭食症的內容；她說：「就像香菸，青少年沒有任何自律性，我們需要保護孩子們。」

「國會需要採取行動，沒有你們的幫助，他們（臉書）無法解決這場危機。」郝根表示，政府需要介入，對臉書進行更嚴格的監督。

根據郝根的個人網站，她來自愛荷華州，擁有電子工程學位和哈佛大學商業碩士學位。2019年獲聘臉書工作之前，曾在谷歌、Pinterest和Yelp等科技公司工作15年。

她說，在和臉書高階主管的招募談話時，提到自己在網路陰謀論中失去一位朋友，因此，她想效力打擊錯誤資訊的領域。

兩天前，郝根在哥倫比亞廣播公司（CBS）週日播出的電視新聞雜誌「60分鐘」（60 Minutes）首次公開她吹哨人的身份。

臉書在全球擁有28億用戶，堅稱郝根的指控是誤導、沒有證據支持臉書造成社會兩極化。臉書政策與公共事務的副總裁克萊格（Nick Clegg）3日對美國有線電視新聞網CNN表示，即使部署了最先進的技術和人力也不可能達到100％完整性，針對社群媒體即時與自發的溝通形式，臉書已經做得比期望更多。

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