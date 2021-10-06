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距消防隊40分鐘車程！竹山天梯將重啟　風景區員工學CPR助人

▲山高水遠的竹山天梯風景區將重新開放，南投縣消防局宣導CPR訓練、呼籲民眾學習急救技能。（圖／翻攝「竹山梯子吊橋(天梯)」臉書粉專）

▲山高水遠的竹山天梯風景區將重新開放，南投縣消防局指導員工學習CPR急救技能（下同）。（圖／翻攝「竹山梯子吊橋(天梯)」臉書粉專）

記者高堂堯／南投報導

防疫措施鬆綁，竹山天梯風景區也將於11月7日重新開放，有鑑於該風景區山高水遠、距消防隊車程達40分鐘，南投縣消防局特地開設CPR與簡易急救教學課程，安排竹山天梯風景區員工參加，呼籲於偏遠山區具備急救CPR技能就可即時救人，生命安全才有保障。

課程於4日下午在竹山消防分隊舉行，由隊員陳彥霖主講，先利用PPT講解觀念及口訣，也讓10名學員們實際演練整個CPR流程，提升熟練度，中寮分隊分隊長江尚孺也到場參加。

竹山天梯風景區目前委由研之泉國際企業有限公司經營管理，總經理陳奕幃說，風景區位置距離消防分隊很遠，風景區內的步道全長也有1.7公里，遊客若臨時發生緊急狀況，員工具備CPR及簡易急救技能，當下就能應變處理，拯救性命。

▲山高水遠的竹山天梯風景區將重新開放，南投縣消防局宣導CPR訓練、呼籲民眾學習急救技能。（圖／南投縣政府提供）

▲山高水遠的竹山天梯風景區將重新開放，南投縣消防局宣導CPR訓練、呼籲民眾學習急救技能。（圖／南投縣政府提供）

風景區員工蔣宥任提到，天有不測風雲，每天在生活周遭都有發生緊急事件的可能，所以CPR急救很重要，是現代社會每個人都需要具備的技能；員工林昀峰也說，透過這樣的課程學會CPR，能夠在危急時挽救寶貴的生命，而且現在的「叫叫CD」口訣簡單易懂，他未來也會將CPR急救的知識與觀念推廣給家人朋友，更多人具備急救技能，就能挽救更多人的性命。

江尚孺表示，透過CPR急救課程的訓練，讓員工都能具備急救的技能，若遊客真的發生意外或有休克的緊急狀況產生時，能夠及時做初步處理，直到消防人員到場接手，將大大提升傷病患的存活率，希望能有更多機關團體或民眾投入，除參與課程，也能利用網路資源及下載APP學習。

CPR急救口訣「叫叫CD」，一開始的「叫」為呼叫傷患並判斷傷患是否失去意識、停止呼吸及心跳；第二個「叫」則是請周圍的人撥打119及取得AED電擊器；「C」是壓胸，施救人員以正確姿勢按壓胸部；「D」則是使用AED電擊器電擊。
 

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