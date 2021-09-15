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社會 社會焦點 保障人權

獨／龍劭華生前最後見到的是她　中午還有聊天未反應心臟不適

▲▼ 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲龍劭華被女助理發現坐在沙發沒有呼吸心跳，員警勘驗現場 。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

藝人龍劭華在高雄八五大樓猝死，最後是女助理以及他的經紀人進入他的房間，發現龍劭華就坐在沙發上像是睡著了，已經沒有呼吸心跳，所以才趕緊打電話通報消防隊，兩人還不停施作CPR，直到救護人員抵達，只可惜最後還是沒能救回龍劭華的命，不過龍劭華最後見過的人應該是一名女櫃檯人員，因為她表示自己在中午左右還有送上包裹，當時龍劭華還好好的，沒有任何異樣。

一名女櫃檯人員被警方請到了派出所來進行筆錄，因為她被警方認為是龍劭華生前最後見到的一個人，而根據她表示，因為有龍劭華的包裹，所以在14日12點半左右還前往他的房間，當時龍劭華看起來一切都還好好的，並沒有任何異狀，彼此間還有對話，但是他沒有反應自己有「心臟不適」的情況，所以包裹交給了龍劭華之後，這名女櫃檯人員就離開了，就在接近7個小時之後就發生了這起憾事，這名女櫃檯人員就成了龍劭華人生中，最後一個見到的人。

14日下午友人原本跟龍劭華約好要吃晚餐，可是打電話卻都沒有人接，所以女助理跟經紀人拿了備用鑰匙開了房門，龍劭華就坐在沙發，看起來就像是在睡覺，可是怎麼叫都沒有反應，當下他們兩個人都嚇壞了，趕緊把龍劭華從沙發搬到地上，除了打電話向119求救之後，女助理持續進行心肺復甦術，直到救護人員抵達後將龍劭華送醫，無奈還是回天乏術。

▲▼龍劭華家屬前往85大樓進行招魂。（圖／記者賴文萱攝）

▲龍劭華家屬前往85大樓進行招魂。（圖／記者賴文萱攝）

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