快訊／高雄清晨惡火燒民宅3人受困　一對夫妻無生命跡象

記者吳奕靖／高雄報導

最新消息！14日清晨05時18分就在高雄市前鎮區復興新巷發生火警，消防局出動15人35車前往搶救，消防隊到達現場之後發現濃煙已經從一樓竄出，消防隊員佈水線進入，發現火勢在一樓燃燒，雖然在20分鐘內控制火勢，但是經過搜索後發現一對夫妻，立刻將人抬出來一邊施作心肺復甦術，同時送醫急救，起火原因還要再釐清。

▲高雄市前鎮發生火警，一對夫妻被救出 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起火警就發生在14日的清晨五點多，消防局接獲報案表示前鎮區復興新巷的一棟五層樓公寓發生火警，消防隊出動大批人車前往灌救，抵達現場的時後已經全面燃燒，消防員立刻灌救同時疏散17名住戶，但是在火勢撲滅之後，在一樓救出了3名住戶是一家人，是一對夫妻跟他的兒子，但是夫妻已經沒有了呼吸心跳，被送往醫院急救。

消防局表示因為現場都是狹小巷道，造成救援困難，同時抵達的時候，現場一樓已經冒出熊熊火勢，這一對夫妻是睡在屋內的閣樓，可能火警發生的時候，還在睡覺，所以才沒及時發現，第一時間逃出，而起火原因還在調查當中。

▲高雄前鎮復興新巷火警，一對夫妻被救出命危 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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