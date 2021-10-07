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獨居中風男1週未出門　破門驚見倒臥沙發命危！緊急送醫救回

▲桃園市中壢警分局6日接獲李姓女子報案指稱，其70歲的吳姓男子已1週未出門且無法聯繫，警消緊急破門查看。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢警分局6日接獲李姓女子報案指稱，其70歲的吳姓男子已1週未出門且無法聯繫，警消緊急破門查看。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢警方6日接獲李姓女子報案，聲稱其吳姓男子已1週未出門且無法聯繫，由於吳男中風且獨居，擔心可能出意外，警方趕緊通知消防隊協助破門而入，果然發現吳男倒臥客廳呈現彌留狀態，消防人員檢視後研判已多日未進食且身體虛弱，趕緊送醫急救，李女則感謝警消及時協助，救回老友一命。

▲桃園市中壢警分局6日趕往獨居吳姓男子住處，破門而入後發現已奄奄一息，身體狀況極差。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢警分局6日趕往獨居吳姓男子住處，破門而入後發現已奄奄一息，身體狀況極差。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警分局指出，龍興派出所員警莊守翔、林志宇於6日接獲74歲李姓女子報案，警方到場後發現大門深鎖，按鈴也無人回應，詢問李女有關吳姓男子情形，李女聲稱，吳姓男子的子女均在外地工作較少返家，她經常就近前往陪伴，但近來發現吳男情形不對，才打電話請警方協助。

▲桃園市中壢警分局6日趕往獨居吳姓男子住處，破門而入後發現身體狀況極差，趕緊送醫急救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢警分局6日趕往獨居吳姓男子住處，破門而入後發現身體狀況極差，趕緊送醫急救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警到場後與吳男子女取得聯繫，獲得同意後請來鎖匠協助開門，但鎖匠到場發現門鎖由內側反鎖，無法從外側開鎖，若要進入必須破門而入，警方與消防隊討論後決定破壞門鎖進入查看，進門後發現吳男倒臥客廳沙發上，身體極度虛弱，疑似多日未進食且無法言語，消防人員研判其生命跡象微弱，經檢視狀況後隨即送醫急救，吳姓男子的子女事後對警消及時搶救吳男性命感謝再三。

中壢警分局呼籲，家中有長者獨居在家者，親友應需多抽空陪伴，勿因一時疏忽造成無法挽回的遺憾。

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