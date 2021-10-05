「熊好券」僅60萬人登記　柯文哲、游淑慧演《魷魚遊戲》衝綁定數

▲國民黨台北市議員游淑慧扮演韓劇《魷魚遊戲》中123木頭人娃娃，與台北市長柯文哲替北市府宣傳。（圖／記者袁茵攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

韓劇《魷魚遊戲》在全球爆紅，國民黨台北市議員游淑慧近日被點名和第一關的娃娃撞臉，引發外界熱議。為了促銷台北市的熊好券，台北市長柯文哲5日下午找來游淑慧一同拍攝影片宣傳，並請游淑慧穿著《魷魚遊戲》中的娃娃衣服，大玩123木頭人遊戲。

游淑慧5日與柯文哲一同在北市府前廣場拍攝宣傳片，只見游淑慧綁雙馬尾、穿著黃色上衣和橘色裙子模仿《魷魚遊戲》的娃娃，並且和柯文哲、熊讚、台北市副發言人黃瀞瑩與魏佑任等人一同拍片。

影片拍攝完畢後，被問到是否有看該影片？柯文哲回應，自己只知道很搞笑，怎麼會找游淑慧？幕僚稱游淑慧很像《魷魚遊戲》裡面的角色，自己反問游淑慧是否願意拍攝？而幕僚當時回答「游淑慧很高興。」

針對為什麼要拍攝該宣傳片？柯文哲表示，是為了要促銷台北市的「熊好券」，北市「熊好券」將於10月8日登記截止，但目前僅有60幾萬人登記，而北市府的目標是110萬人，要在最後2天時間密集廣告。

台北市政府發言人陳智菡提及，北市為了振興店家，送出百萬張「熊好券」，直接送coupon給民眾折抵消費，讓台北店家增加買氣與收入，也希望更多店家加入「熊好店家」的行列，與同仁在構思腳本的時候，就想到最近最夯的《魷魚遊戲》影集，認為讓柯文哲來玩123木頭人應該很合適、沒難度。

陳智菡說，當想到誰要扮演影集中最吸睛的木頭娃娃時，當然馬上聯想到游淑慧，畢竟網友大推相似度高達90％，「憑良心說，我送出邀請時還很緊張，怕冒犯了，沒想到議員超爽快答應，真的很感謝協助，幫我們宣傳市政為影片大加分。」也歡迎所有台北市店家申請加入熊好店家，加入振興行列。