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富2代下藥性侵200壯漢！受害者清醒憤怒開扁　他被揍成豬頭慘狀曝

▲▼英國性侵犯辛納加（Reynhard Sinaga）。（圖／翻攝自曼徹斯特警方官網）

▲辛納加在5年內共性侵了200名男子，是英國最惡劣的性侵犯。（圖／翻攝自曼徹斯特警方官網）

記者葉睿涵／綜合報導

38歲的印尼籍男子辛納加（Reynhard Sinaga）是英國最惡劣的性侵犯，他在2020年1月被判犯有近200宗性侵罪，目前正在監獄服刑。BBC最近在節目中重新對此案進行報導，並首次曝光警方手上的一張資料照，公開西納賈在被捕前被他曾經侵犯過的受害者痛扁成豬頭的樣子，讓不少觀眾大喊活該。

綜合BBC與《曼徹斯特晚報》報導，辛納加來自印尼蘇門答臘島一個富裕的家庭，他的父親是著名的棕櫚油商人，並在2007年將辛納加送到英國去進修。抵達英國後，辛納加住進了曼徹斯特公主街（Princess Street）的一個小公寓裡，那是一個繁華的酒吧夜店聚集地。

每到午夜，他會在夜店外尋覓落單的醉酒年輕男子，假意邀請他們到自己的公寓並借機對他們下藥性侵。警方認為，辛納加對受害者使用的很可能是「神仙水」或類似藥物，使服用者暫時喪失記憶，好讓他可以順利對受害者下手。辛納加會將自己的性侵過程用手機錄影，並在多年的犯案過程中累計了數百小時的影片。

2017年6月2日凌晨，一名18歲的受害者在被辛納加性侵過程中甦醒，他憤怒地毆打辛納加後報警，辛納加的罪行才終於暴露並隨後被捕。警方這才發現，原來辛納加自2015年以來，早已對近200名受害者下手，讓多名男子身心受創。

▲▼監禁。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲辛納加最終被判處終身監禁，最低刑期30年。此為示意圖，與本新聞無關。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

警方隨後對辛納加提出告訴，法庭最終判辛納加159項罪名成立。他被判處終身監禁，最低刑期30年，服滿前不得假釋。在最後一場庭審中，主審法官戈達德（Suzanne Goddard）表示，此案在法律意義上屬於邊界情況，不足以判處辛納加終身不得假釋，但她認為辛納加「危險、狡猾而充滿謊言」，永遠無法被安全放歸社會。

2020年1月6日，在最後一場庭審宣判後，案件審理期間的媒體禁令被解除，辛納加的身份因而首次得以公開。BBC最近在紀錄片《獵捕捕食者》中對這個惡名昭彰的連環性侵犯進行了報導，並公開他在2017年被受害者揍成豬頭的資料照，只見他的臉頰和額頭都有嚴重被打傷的痕跡、雙眼也被暴打至瘀青腫脹，讓不少觀眾看到後大快人心。

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