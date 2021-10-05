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南投男性侵小姨子！下跪片遭PO網公審　網爆：姊姊沒離婚還住一起

▲▼網友爆料，南投一名曾姓男子涉嫌性侵自己的小姨子。（圖／翻攝臉書社團「爆廢公社公開版」）

▲網友爆料，南投一名曾姓男子涉嫌性侵自己的小姨子。（圖／翻攝臉書社團「爆廢公社公開版」，下同）

記者陳羿妏／綜合報導

有網友於臉書社團「爆廢公社公開版」PO文爆料指稱，南投一名曾姓男子涉嫌性侵自己的小姨子，且貼文中還可見到曾男下跪道歉的影片。對此，台中第五分局向《東森新媒體ETtoday》表示，接獲報案後已調查完畢，全案於8月26日移請地檢署偵辦，且涉及妨害性自主案件，基於偵查不公開原則，不方便說明相關案情。至於網友PO文有公布曾男個資是否違法，警方表示，會再進一步調查釐清。

網友於貼文中指控曾男性侵自己的小姨子，「強姦犯X你X，垃圾強姦自己的小姨子，強暴自己老婆的親妹妹，是兄弟朋友的全部都給我分享啦，重點是他X的老婆還不跟這種垃圾離婚，還繼續住在一起」，接著他還公布曾男的本名、居住地址、手機號碼，並表示目前已報案，全案由台中第五分局員警偵辦，「以上若有不屬實，本人願意承擔所有法律責任，歡迎去查詢」。

「你看這個人多惡劣」該名網友提到，被害人因曾男是自己姊姊的老公，更向承辦員警說「能不能不要讓他姊夫出事情」，而曾男犯案後，還稱自己生病，將個人臉書關版。

影片中可以看到，拍攝者問「有放進去嗎？」「那是你老婆的妹妹欸」，曾男起初僅點頭承認不發一語，接著拍攝者說「拜託像一個人」、「你要怎麼處理？」，曾男便開口表示「看妹妹（被害者）要怎麼樣？」讓拍攝者相當氣憤「她心地善良，到現在還在替姊姊、姊夫著想，那誰替她（被害者）想過？」

針對整起事件，台中第五分局向《東森新媒體ETtoday》表示，接獲報案後已調查完畢，全案於8月26日移請地檢署偵辦，且涉及妨害性自主案件，基於偵查不公開原則，不方便說明相關案情。至於網友PO文有公布曾男個資是否違法，警方表示，會再進一步調查釐清。

▼網友爆料貼文公開個資是否違法，警方將進一步調查釐清。

▲▼網友爆料，南投一名曾姓男子涉嫌性侵自己的小姨子。（圖／翻攝臉書社團「爆廢公社公開版」）

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