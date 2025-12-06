因10元被拉牆角揍肚！名醫曝兒時遭霸凌：他們不認為有錯

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pixabay）

記者鄺郁庭／綜合報導

醫師姜冠宇近日在粉專談到校園霸凌，曝光自己小時候曾被拉到牆角揍肚子，只為了玩遊戲掉了10元，對方找不到找人出氣，「我的觀察是，這些人若沒有被嚴厲阻止，還有家長關說保護，他們的表情很清楚是真心不會認為自己有錯，直到他們真的被嚴厲處罰為止」，話題引發討論。

「當霸凌者的行為曝光時，哪怕是八歲，要以『極其嚴厲』的社會代價糾正他的行為，並且要他給予受害者誠心的道歉。」姜冠宇解釋，就算這些孩子未來在高階家庭教育下不會走向犯罪，若在年幼時未被制止，他們會在「成功的欺負經驗」中形塑人格，成為長大後的職場掠奪者，「這類人常常爬得很高，但靠剝削下屬與搶功勞，讓組織變得有毒。」

他也提到自身經歷，「我自己小學也遭遇過霸凌，被拉到牆角揍肚子，只因為他們玩遊戲掉了10元。」他觀察到，如果沒有被嚴厲阻止、甚至還有家長護航，「他們的表情是真的不覺得自己有錯，直到他們真的被重罰為止。」

姜冠宇強調，這些具有霸凌經驗的人未必會犯罪，「但都是你我身邊的有毒同事」，反而是善良正直的人持續付出代價。「社會要能正常理性，公民就要正直。如果太多不受教的人顛倒黑白，社會一定會撕裂、瓦解。」

貼文吸引大量網友討論，「非常認同，小時候父母不教，長大當社會毒瘤」、「被霸凌好可怕，我讀書時老師超凶，大家反而不敢霸凌」、「國中是最容易發生霸凌的階段」、「有些孩子小時候拳頭沒被攔住，長大後就會變成更難對付的傷人方式。」