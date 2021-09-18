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社會 社會焦點 保障人權

45噸大吊車上坡熄火倒退嚕　連人帶車翻12米邊坡1輕傷

▲▼大型吊車走到鰲峰公園出入口滑落12米邊坡。（圖／民眾提供）

▲大型吊車走到鰲峰公園出入口上坡，竟倒退嚕衝落12米邊坡。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

實在太驚險！一輛重達45噸的大型吊車，16日開進鰲峰公園上坡入口時，疑因引擎無故熄火，倒退嚕往下衝，撞破邊坡時蹲護欄外，整輛車還翻落12米深邊坡。前方一輛中型巴士似乎不知後方吊車已失控，幸運躲過，整個驚險過程都被拍下，險象環生。

▲▼大型吊車走到鰲峰公園出入口滑落12米邊坡。（圖／民眾提供）

▲▼大型吊車失去動力下滑，前方還有一輛中型巴士。（圖／民眾提供）

▲▼大型吊車走到鰲峰公園出入口滑落12米邊坡。（圖／民眾提供）

16日下午4點左右，45歲黃姓男子開著45噸重的大型吊車，行走中航路三段鰲峰公園入口上坡時，竟然倒退嚕先猛撞左邊公園招牌及消防栓，連人帶車就衝下12米的邊坡，邊坡時吞護欄都被撞破。吊車前方原有一輛中型巴士，似乎不知後方有狀況，淡定的開離，幸運躲過。開車路過民眾直擊，趕緊通報119。

消防隊到場後，立刻將黃姓駕駛救出，初步檢傷確認只有四肢擦挫傷，不打算就醫。警方也當場進行酒測，排除他酒駕。

▲▼大型吊車走到鰲峰公園出入口滑落12米邊坡。（圖／民眾提供）

▲▼大型吊車走到鰲峰公園出入口滑落12米邊坡。（圖／民眾提供）

黃男向警方表示，他當時開到事發地點時，吊車竟突然熄火失去動力，才會整個滑落。

警方表示，吊車隔日已順利吊起，事故原因有待調查，另也呼籲駕駛人，應定期保養檢查車輛，行車前務必做好檢查再上路，以免發生意外。

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