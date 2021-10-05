當機時都在「做這件事」！夜班哥好奇一問　網友笑了：不然咧

▲原PO好奇問其他人，「臉書當機的時候」在做什麼？（示意圖／Pakutaso）

網搜小組／鄺郁庭報導

臉書、IG等社群媒體4日深夜大當機，讓許多還在滑手機的人很崩潰，事隔將近7小時才陸續恢復，台灣則在5日的5點52分恢復連線。就有網友一早在《爆廢公社公開版》好奇發問「大家當機的時候都在幹嘛？」結果一票人都超納悶，直呼當然在做「這件事」，對當機也根本無感。

「當機長達6個小時，勉強～可以用囉！」臉書一恢復正常，就有網友好奇，在臉書當機的時候，大家都在做什麼？貼文一出，留言處馬上有人回覆，「打電動」、「看YouTube」、「把《魷魚遊戲》追完了」、「逛網拍」、「偏偏挑了個我失眠夜當機，X的，整個晚上無聊死。」

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不過，大部分的網友都在做「這件事」，「只能乖乖睡覺了」、「發現已兩點多，放棄睡覺去」、「11點不睡覺在幹嘛」、「我還以為是我網路有問題勒！還好睡覺了我」、「半夜當然是睡覺」、「睡覺呀！幹嘛」、「睡覺呀！醒了就好了……無感」、「我在和周公下棋。」

還有人吐槽原PO「還等6個小時，臉書應該獎勵你的」，讓原PO不禁喊冤「抱歉，我是夜班。」貼文也釣出不少夜貓子，「這個嘛～正常人是睡覺啦！我呢～本週大夜班，現在還是當當的」、「超傻眼，我以為是我的手機壞了。」