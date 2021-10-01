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祭拜岳父骨灰罈竟憑空消失！他查才知「施工中」氣炸：完全沒通知

記者陳羿妏／採訪報導

台北市一名李先生9月28日與妻兒前往文山區富德靈骨樓祭拜岳父，豈料，抵達現場卻發現「骨灰罈憑空消失」，經詢問員工才得知，該處正在施工，因此骨灰罈被挪移。誇張的是，李先生並沒有被通知，想進一步查詢資料，卻發現靈骨樓資料建檔不完全，且員工還要求他出示「民國79年的紙本存證」，讓他相當傻眼。對此，北市殯葬處出面回應，表示會再針對檢討整體SOP，以及員工教育訓練。

▲▼ 祭拜岳父骨灰罈竟憑空消失！他查才知「施工中」氣炸：完全沒通知。（圖／李先生提供）

▲李先生抵達靈骨樓卻發現骨灰罈消失。（圖／李先生提供）

李先生向《ETtoday新聞雲》指出，事發當天他與妻兒到文山區富德靈骨樓準備祭拜岳父，結果卻找不到骨灰罈，一問員工才知道，因為目前塔位在施工，骨灰罈被移走，但他們不知骨灰罈集中至何處，亦被拒絕查看，接著員工示意他們使用公用電腦查詢，卻僅出現牌位號碼，卻無塔位號碼。

李先生說，他們完全沒被通知會施工，也沒收到公文，隨後他們請員工查地址，卻發現申請人不詳，只剩亡者名字，怎料，員工竟說「你要補登起來，可以去翻原始紙本資料（入塔時給的二式紙本副聯）」，接著另名員工還說「我們也很想幫忙，這邊有好幾千份（紙本檔案）， 不知道怎麼找」。他認為，員工不該是以推諉卸責的態度去回應，甚至連往生者的資料都不齊全，還要家屬自行找出紙本來證明是他們申請入塔的。

李先生表示，雖然靈骨樓員工聲稱屆時施工完畢，會再辦理法會，家屬有空可前來，但當初為了入塔一事，妻子曾請師傅來看風水、選時辰，「現在隨意更動，又如何讓每個罈都能按照原樣回龕？」

不過，李先生說，在他們提出入塔日期等資訊、經查詢後，他已取得相關照片，確認岳父骨灰罈位置，但仍認為靈骨樓的相關因應流程，像是施工前、中、後所有相關SOP都未詳細檢核、演練。

對此，北市殯葬處王姓副處長回應，骨灰櫃位會逐年汰換，於每年8月施工，清明節期間開始寄出公文，此次施工約有5400多個骨灰櫃位要施工，該批骨灰罈都會被搬下來放置於暫厝區；富德靈骨樓民國78年成立，家屬是79年寄存入塔，時間將近30年，又紙本資料是在95年才資訊化，他們有11萬筆塔位資料要建置，需要時間、人力以及預算，不過，家屬不用擔心，紙本資料都是永久保存的，絕對能查得到。

王姓副處長說，針對櫃位汰換工程，事先都會發出公文，一一寄出給民眾，針對此次家屬表示沒有收到等情況，日後將會於靈骨樓現場、網站上都張貼公告，提醒民眾。未來將再針對員工態度、危機處理進行教育，並且檢討整體SOP加以改善，避免類似情況再次發生。

▼富德靈骨樓。（圖／翻攝Google Maps）

▲▼富德靈骨樓。（圖／翻攝Google Maps）

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