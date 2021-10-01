王樂妍抄襲藍又時歌曲！3關鍵有罪　法官：有能力不會中斷創作

▲藍又時(右)怒告王樂妍(左)抄襲自己的創作，二審結果逆轉。(圖／翻攝藍又時、王樂妍微博）

記者劉昌松、陳羿妏／台北報導

歌手藍又時（本名黃美如）因不滿自己高中時期創作的《睡美人》和王樂妍（本名王心如）的《到底愛怎麼了》相似度極高，提告指控歌曲被抄襲侵權。一審王樂妍獲判無罪，不過案經上訴，二審智慧財產法院逆轉改依侵害著作財產權罪，將王樂妍判刑6月，得易科罰金18萬，可上訴。

回顧事件經過，藍又時為王樂妍的高中學姐，而藍又時指出，《睡美人》一曲是她學生時期的創作，當時還曾拿Demo帶、簡譜到王樂妍家教對方彈唱該曲。怎料，對方在2009發行的專輯「哥本哈根的童話」中收錄的《到底愛怎麼了》，旋律竟和自己的創作曲相似度極高，因此決定提告對方違反《著作權法》「非法重製光碟罪」相關規定。

當時王樂妍否認藍又時的說法，辯稱對方從沒來過家裡亦從未拿過任何Demo帶及簡譜，堅稱自己的創作更早，聲稱「我不是很懂和弦，不一定要懂和弦才能創作。」並願意接受測謊證實無罪。不過，一審王樂妍獲判無罪，藍又時上訴二審。

二審審理期間，王樂妍辯稱，歌曲若有相似，純屬巧合創作。不過，法官發現，檢方委託一名鑑定人進行分析，結果顯示《睡美人》、《到底愛怎麼了》兩首歌曲相似度達9成以上。此外，一名黃姓同學指出，當時藍又時以《睡美人》歌名在校內發表時，班上8成人都會唱，因此其他人一聽到王樂妍的《到底愛怎麼了》就發現歌曲近似。

對此，法官勘驗相關事證後認為，王樂妍從案發至今十多年來，毫無其他曲譜創作公開，有無獨立著作能力仍存疑，且「有真正創作能力之人，其創作能量源源不絕，應不致因涉案而中斷」，因此審酌後不採信王樂妍說詞，改依侵害著作財產權罪，將王樂妍判刑6月，得易科罰金18萬，全案仍可上訴。