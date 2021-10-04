23歲軍人「包廂大戰」國三妹…急喊：不知她未滿18歲！對話秒打臉





▲陳姓軍人與國三小女友發生關係遭判刑。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／台北報導

23歲陳姓軍人2020年7月3日與國三小女友小花（化名）至北市電影館包廂發生關係。事後，被小花叔叔發現報警提告，全案因而曝光。台北地院日前審理時，考量陳男與小花叔叔達成15萬元賠償，最終依對於14歲以上、未滿16歲之女子為性交罪，將陳男判刑3月，另宣告緩刑2年，期間接受6場法治教育課程。

判決指出，陳男2020年6月間透過交友軟體「探探」結識小花進而交往。2人同年7月3日一起前往北市電影館包廂約會，並且撫摸身體、發生關係。事後小花叔叔得知，報警提告。

陳男辯稱，不曉得小花未滿18歲。然而，小花則證述，她在2人對話中曾提及，自己要升上高一。檢方根據上述證詞以及驗傷、監視器畫面等相關證據，確認陳男犯行，依法提起公訴。

審理期間，法官考量陳男與小花發生關係時為男女朋友關係，小花曾表示「不願對陳男提告」，且陳男犯後已與小花叔叔約定好以15萬元分期付款賠償，顯見陳男應有悔意；另外審酌陳男因本案遭服役單位汰除、目前待家中替母親經營小吃生意等情狀，依對於14歲以上、未滿16歲之女子為性交罪，將陳男判刑3月，另宣告緩刑2年，期間接受6場法治教育課程。全案仍可上訴。