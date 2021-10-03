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雲林全台首創　返鄉下高鐵就可打莫德納

▲▼為提升運輸業從業人員執業安全，北北基桃計程車司機、貨運司機、平台外送員等自2日起可接種疫苗,莫德納疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,打疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,小黃司機,接種率,防疫,疫情,交通運輸產業人員,快遞員,宅配員。（圖／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／綜合報導

雲林縣政府創下全台首例，只要長輩一下高鐵站，就可到鄰近的快打站施打第二劑莫德納疫苗。縣長張麗善說，全台就屬雲林揪甘心。

雲林縣衛生局表示，目前全台各縣市已針對70歲以上長輩施打莫得納第二劑，因此次長輩施打第二劑疫苗，以設籍地點撥發疫苗數量，所以旅居外地的雲林鄉親反映，部分縣市因疫苗數量不足，無法提供非在籍長者施打莫得納第二劑。

雲林全台首創　一下高鐵就可打莫德納。（圖／雲林縣政府）

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▲▼雲林返鄉長者預約第二劑莫德納專案。（點圖可放大／雲林縣政府）

雲林全台首創　一下高鐵就可打莫德納。（圖／雲林縣政府）

衛生局說，且為照顧居住外地的雲林縣籍長輩，縣長張麗善特別指示衞生局，在雲林20鄉鎮市安排23家醫療院所，提供假日接種服務，方便子女帶符合接種資格的父母返鄉接種。

衛生局指出，張縣長也考量到，許多雲林子弟雖有意願帶父母返鄉施打，但無法停留太久，因此也特別與台大雲林分院合作，另安排於鄰近高鐵站的台大雲林分院，設置施打點，並備有專車提供接駁服務，讓有意返鄉施打莫德納第二劑的70歲以上長輩，「到高鐵即到快打站」。

衛生局也提醒，前往施打前必須事先預約，有需要的鄉親請於10/4-10/6撥打預約專線，將有專人提供預約服務。衛生局長曾春美表示，與台大醫院雲林分院院長黃瑞仁聯繫時，黃院長第一時間非常訝異，因為目前並無其他縣市做到，對於縣府主動考量到旅居外縣市的長輩，願意率全台之先提供如此貼心周到的服務，讓他非常肯定，也相當樂意全力配合。

雲林全台首創　一下高鐵就可打莫德納。（圖／雲林縣政府）

▲▼可施打疫苗的診所。（點圖可放大／雲林縣政府）

雲林全台首創　一下高鐵就可打莫德納。（圖／雲林縣政府）

►雲林縣返鄉長者施打莫德納第二劑

專線開放日期：10/4-10/6

可撥打時間：上午9:00-12:00、下午2:00-4:00

專線電話：（05）7002177、7002178、7002179、7002180 共四支預約專線

預約資格：

1. 設籍雲林縣（居住於外縣市，於外縣市未造冊或未預約者）。

2. 110/7/16前已接種第一劑莫德納疫苗，且接種間隔滿10周以上的70歲以上長者（民國40年12月31日前出生者）。

3. 60歲以上原住民（民國50年12月31日前出生者）

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