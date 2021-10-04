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女買按摩槍莫名被羞辱　色快遞員在盒子亂留言：再買就賞你巴掌

女買按摩槍莫名被羞辱　色快遞員在盒子亂留言：再買就賞你巴掌。（圖／翻攝自微博）

▲女子收到包裹發現，上面被寫了許多侮辱字眼。（圖／翻攝自微博）

記者李振慧／綜合報導

武漢市一名女子上網購買按摩槍，沒想到收到包裹時，上面竟然寫了許多侮辱性字眼，隱射她買按摩槍其實是為了情趣用途，氣得她立即向快遞公司反應，然而多次投訴卻還是無法獲得解決，讓她決定在網上爆料。

張姓女網友表示，她上個月10日網路購買按摩槍想要讓肌肉放鬆，然而2天後收到包裹卻莫名被外送員侮辱，上面寫了許多不堪入目的字眼，包含說她買的是「大X巴」，還要她自己多注意，以後如果再買就會賞她一巴掌。

張女立即要求快遞公司處理，並要求對方提供監視器畫面，然而對方卻一直不願意配合，如今半個月過去了，問題還是沒有獲得解決。快遞公司回應，接到投訴後便開始調查，但由於公司人員眾多，核實還需要一段時間。

張女表示，她在網路將此事爆料後，快遞公司曾與她聯繫道歉，並且願意賠償人民幣500元（約台幣2,161元），被拒絕後又提出人民幣1000元（約台幣4,323元）精神賠償費，但也被她拒絕，因為她的訴求是查出侮辱她的人身份，並要涉事人員親自向她道歉賠償。

許多網友支持張女做法，憤怒表示，「一定要把這個變態揪出來承擔責任」、「有病，管別人買什麼」、「這不是賠償的問題，一定要把凶手公開」、「人家買什麼是人家的自由，誰給快遞員隨便侮辱人的權利」。

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