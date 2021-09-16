教女兒寫作業！爸氣到「下巴脫臼」急送醫　網全笑翻：不容易啊

▲孩子寫功課常需要家長費心指導，若是孩子怎麼都學不會，就會讓爸媽很頭痛。（示意圖／取自免費圖庫libreshot）

實習記者林郁婷／綜合報導

小孩寫作業時，有時會遇到較難的題目需要家長指導，不過若是怎麼教都學不會，真的會讓人忍不住火氣上來。大陸勍有一名爸爸在教女兒怎麼寫功課時，竟氣到直接下巴脫臼，痛得他趕往醫院治療，回家路上越想越鬱悶的他，還邊走邊碎碎念，這一幕都被老婆拍下PO上網，讓網友看了全笑翻，也引起許多家長的共鳴。

根據陸媒《海客新聞》報導，事情發生在湖南的岳陽縣，一名爸爸日前晚上輔導女兒寫功課，可是教好多遍女兒「總是不開竅」，氣得他忍不住情緒激動，沒想到下巴當場脫臼了，讓一旁的妻子爆笑直呼，「真的被氣掉下巴！」

這名爸爸本來不想就醫，但到半夜實在太痛了，才和妻子一起去醫院急診，所幸最後順利將下巴「歸位」，頭上還纏繞著一圈的白色繃帶。不過在回家的路上他還不停吐槽女兒，並且因為支付了一筆不便宜的醫藥費而感到心疼，讓網友看了影片全笑翻。

▲爸爸在回家路上還在不停碎唸，心疼花了一筆醫藥費。（圖／翻攝自海客新聞）

不少網友在底下留言，「爸爸：我深刻體會老師的不容易」、「我之前也是被氣到血壓飆升，只差沒中風」、「我小時候也把我爸氣到咬斷一顆牙，後來經常要去看牙醫」、「非常能理解，我也常被我兒子氣到快咬碎牙齒」、「我朋友的老公在輔導小孩功課是氣到暈倒，後來趕快送到醫院急救」。