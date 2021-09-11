這校開學現快遞「包裹海」封路　2億網友朝聖「學生驚人消費力」

記者魏有德／綜合報導

上海建橋學院8日開學後，校內快遞站包裹多到把路都堵死，從空中鳥瞰，校區如同陷入一片汪洋包裹海中。這段影片在大陸微博上傳開後，引起約2億人觀看，迅速佔據話題榜第一名。有網友認為，「這校學生消費力太驚人」；「學生購買力驚人，希望不是亂花錢」。對此，校方也澄清，該校實施封閉管理，學生提前網購大量生活物品，多數快遞已被取走。

▲從上空鳥瞰，快遞塞滿整條馬路宛如「包裹海」。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，這個一眼望去如同「快遞海洋」的場景，就出現在上海建橋學院，引起網友熱議。有不少同學解釋，其實這些快遞包裹大部分都是開學、軍訓、住校要用的生活必需品，此外，

還有一些外省市來就讀的同學，直接把東西郵寄到學校，減少一些路途上的負擔。

▲面對塞滿道路的包裹海，學生得小心翼翼地穿越尋找屬於自己的物品。（圖／翻攝微博王不罔）

從網路上流傳的影片可以發現，建橋學院的快遞投放站外馬路上擺滿了大小不一的各式包裹，甚至向外溢出到走廊上，不少學生身處「包裹海」裡仔細搜尋自己的物品。也有學生的包裹被放在「海洋」中心，只得小心翼翼地「踩著」其他同學的包裹，朝裡面緩步跨越前進。

▲學生驚人的消費力讓網友嘖嘖稱奇。（圖／翻攝澎湃新聞）

有同學便戲稱，「為了拿一個包裹，還真是無從下腳！」；「在裡面找快遞就像是在玩真人版跳一跳（遊戲）一樣」。

值得注意的是，「新生的購買力有多強」話題也迅速因為這則影片登上話題榜，吸引約2億網友圍觀，1.2萬多則留言，多數網友表示，「開學這現象很正常，私家車進不了學校，不靠快遞靠啥？」；「有個同學去上學啥都沒帶，全部網購，到校第一件事就是收快遞。」