【廣編】屈臣氏獨家　雲飛選擇金獎葉黃素x美美聯名款

圖、文／友信醫療集團提供

職場小人無所不在，如何分辨維持晶亮很重要！友信醫療集團旗下品牌雲飛選擇精選專利成份及添加超級酵素法國專利香瓜SOD，透過嚴謹的研發與製程，打造適合國人體質與彌補健康缺口的保健食品，10月攜手擁有161萬粉絲人氣插畫家H.H先生，獨家推出雲飛葉黃素PLUS_美美聯名款《晶亮金三角配方 晶亮舒適保護罩》，透過有趣的插圖設計，讓上班族放在辦公室桌上可以每日補充營養之餘，還能提醒豬隊友看到快退散！

雲飛選擇為友信醫療集團旗下保健品牌，集團為台灣引進國際大廠高階醫療儀器，包括達文西機械手臂、關節置換系統、手術機器人等精準醫療術式，並大力宣揚預防醫學的觀念。雲飛選擇系列產品-葉黃素PLUS採用三大國際專利成份，GliSODin®是法國ISOCELL公司歷經15年的研究，嚴選普羅旺斯地區特殊品種香瓜，透過專利小麥蛋白包覆技術，可提高人體吸收作用，為全球首創可食用SOD（超級酵素，超氧化物歧化酶），其助益力為一般維生素C的8000倍，蝦紅素的20倍，打造「黃金金三角配方」由根本來做健康維持。甫推出即榮獲2021年「食品界的奧斯卡」國際品質標章Monde Selection金獎與SNQ國家品質標章雙料認證。

雲飛葉黃素PLUS_美美聯名款《晶亮金三角配方 晶亮舒適保護罩》實體獨家通路屈臣氏將在10/6開賣，數量有限售完為止。