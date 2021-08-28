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疫情降溫搶攻荷包！寶雅推出超萌集點換購、屈臣氏下殺最低優惠

▲▼寶雅屈臣氏搶客大戰開打。（圖／品牌提供）

▲寶雅首度聯名SANRIO，推出超萌商品集點購。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

疫情逐漸降溫，民眾們購物的心蠢蠢欲動，更有不少人想要放鬆心情想來場「報復性消費」，寶雅和屈臣氏看準消費者荷包，分別祭出SANRIO集點換購與品牌最低優惠，搶客大戰現在開跑！

▲▼寶雅屈臣氏搶客大戰開打。（圖／品牌提供）

寶雅首度攜手 SANRIO，推出超萌商品集點換購，即日起，寶雅寶家全台通路包含線上平台共同推出「微甜窩生活集點換購活動」，以 SANRIO 各式代表人物以復古造型設計於各種家用好物，包含零食袋、環保食物袋、兩用式抱枕毯、摺疊收納箱、給皂機、帆布包袋、持溫休閒杯及料理秤共 8 款超療癒驚喜的聯名周邊。

▲▼寶雅屈臣氏搶客大戰開打。（圖／品牌提供）

▲甜蜜精彩帆布袋（共兩款），數位印花 10 枚+50 元/實體印花 5 枚+150 元，15 枚+50 元】(隨機出貨)

每消費150 元累積一點，0 元起免費換購。不只如此更開放線上買、店面取貨服務，網購不須再等待，讓你購物更方便迅速。

▲▼寶雅屈臣氏搶客大戰開打。（圖／品牌提供）

▲屈臣氏網購增加「快速到貨」功能。

屈臣氏這波瞄準品牌優惠，網路商店推出「99瘋狂購」，即日起至9/12，商品價格下殺超有感。8/29前「99大牌日」，主打重量級品牌優惠，緊接8/30到9/3，一連五天的「品類搶先GO」，囊括保健品、日用髮品、保養醫美與屈臣氏獨家商品，推出不限金額88折。9/4至9/8更推出精選品牌19元起，留意APP發送折價券，記得開啟通知領取限定折扣碼。

▲▼寶雅屈臣氏搶客大戰開打。（圖／品牌提供）

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▲▼寶雅屈臣氏搶客大戰開打。（圖／品牌提供）

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