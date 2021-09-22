藥妝「振興5倍券」懶人包，屈臣氏買千送千、寶雅消費贈百元折價金

▲藥妝通路也祭出超殺優惠。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

行政院「振興五倍券」今（9/22）開放數位綁定，紙本振興五倍券則將分別於9/25-10/1、10/25-10/21期間開放預購，並於10/8至10/21、11/8至11/21進行兩階段領券。《ET FASHION》整理各大藥妝通路優惠，懶人包一次看！

屈臣氏

屈臣氏將推出「振興五倍券放大攻略」，只要於五倍券官網預定屈臣氏領領取，10/8起除了領取外，屈臣氏寵i會員更可於領券時加碼獲得6,000點寵i點數（價值20元）。

另外， 10/8至12/29期間，民眾無論使用紙本振興五倍券或綁定指定信用卡消費皆可享有多重優惠，包括紙本消費滿1,000元送1,000元折價券的完全回饋（不累贈），還有不限金額消費即贈寵i點數最高11倍放大，數位綁定則有滿額刷卡金可拿，指定信用卡綁定最高可享受23%的回饋。

寶雅

寶雅也祭出「振心全攻略5倍再升級」活動，民眾使用紙本振興五倍券，單筆消費不限金額，即贈100元折價金可於寶雅線上買使用，而寶雅線上買則推出天天進站搶價值千元美力券活動，其他線上優惠像是進站領500元購物金，註冊再享100元折價金，全站單筆消費滿額，點數最高10倍贈送，讓回饋更有感。