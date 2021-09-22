　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

藥妝「振興5倍券」懶人包，屈臣氏買千送千、寶雅消費贈百元折價金

▲▼藥妝5倍券。（圖／品牌提供）

▲藥妝通路也祭出超殺優惠。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

行政院「振興五倍券」今（9/22）開放數位綁定，紙本振興五倍券則將分別於9/25-10/1、10/25-10/21期間開放預購，並於10/8至10/21、11/8至11/21進行兩階段領券。《ET FASHION》整理各大藥妝通路優惠，懶人包一次看！

▲▼藥妝5倍券。（圖／品牌提供）

屈臣氏

屈臣氏將推出「振興五倍券放大攻略」，只要於五倍券官網預定屈臣氏領領取，10/8起除了領取外，屈臣氏寵i會員更可於領券時加碼獲得6,000點寵i點數（價值20元）。

▲▼藥妝5倍券。（圖／品牌提供）

另外， 10/8至12/29期間，民眾無論使用紙本振興五倍券或綁定指定信用卡消費皆可享有多重優惠，包括紙本消費滿1,000元送1,000元折價券的完全回饋（不累贈），還有不限金額消費即贈寵i點數最高11倍放大，數位綁定則有滿額刷卡金可拿，指定信用卡綁定最高可享受23%的回饋。

▲▼藥妝5倍券。（圖／品牌提供）

寶雅

寶雅也祭出「振心全攻略5倍再升級」活動，民眾使用紙本振興五倍券，單筆消費不限金額，即贈100元折價金可於寶雅線上買使用，而寶雅線上買則推出天天進站搶價值千元美力券活動，其他線上優惠像是進站領500元購物金，註冊再享100元折價金，全站單筆消費滿額，點數最高10倍贈送，讓回饋更有感。

►3分鐘「梳出」空氣感直髮

ET快訊
外洩文件：武漢科學家曾想放「冠狀病毒」到蝙蝠洞　預防傳染人類
藥妝「5倍券」懶人包　買千送千、贈折價金
高雄咖啡廳竟藏「辣妹摸摸茶」　男客褲子一脫下秒傻眼
甜美女星認：除了眼睛，整張臉都不是我的
他耳痛以為中耳炎！竟罹罕見癌　醫：藥吃超過「這天數」小心了
逛全聯買到「隱藏版商品」！她回家一擺美翻　販售地點公開

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

藥妝「振興5倍券」懶人包，屈臣氏買千送千、寶雅消費贈百元折價金

熊媽媽買菜網首度直播開賣　婆媽狂購奇異果25分鐘賣光5千顆

超商獨賣！最新4款蠟筆小新滿版口罩　三眼怪、熊抱哥變身耳機超Q

百貨五倍券加碼最新懶人包　微風、統一時代、昇恆昌用5千換7千

全聯加碼五倍券放大15倍！再推「振興大禮包2.0版」最高省2.3萬

電商「五倍券專區」內容搶先看　加碼綁5千送5千、狂灑折價券放大回饋

麥當勞振興超佛！早餐買1送1、滿福堡24元　連續28天優惠一次看

TEMPUR丹普床墊　全新旗艦 TEMPUR® North™ bed system丹普北歐頂級電動床組上市　30周年慶全面8折

4大超商「數位綁定五倍券」優惠一次看！咖啡買1送1、25元爽喝拿鐵

滿足咖啡重度飲用者！濾掛進階版「西雅圖咖柏斯濃萃浸泡式咖啡」沖泡更方便「完整萃取」釋放濃郁風味

狗狗大戰豪豬！被爆插上百根刺　拳師犬慘變河豚...嘴裡也都尖刺

金剛.小嫻「雞翅一隻賣40」被嫌貴　哽咽淚吐辛酸！「待40度廚房3hrs」

鄧佳華終於脫單「交到女友了！」法拉利姐直播說溜嘴：他很犧牲

當越野車開？轎車疑想切換車道 下秒卡分隔島...尷尬畫面全都錄

三重烤肉「21人大亂鬥」1人濺血　42警到場鎮壓...記者拍攝遭攻擊

準爸爸載懷孕女友「自撞電桿亡」　車體撞爛全毀...1家3口天人永隔

天心《俗女2》掀裙子「滿是家暴瘀青」　「決定離開他」鍾欣凌一聽抱緊：走！

千萬超跑攔腰撞「違規迴轉機車」下秒車頭凹陷...零件碎片全噴飛！

全智賢搭檔朱智勛《智異山》前導公開　歡樂變驚悚..「陽陰交界」祕密是什麼

狂！周杰倫巴黎觀戰梅西球場突播《Mojito》　昆凌嗨翻跳舞…《周遊記2》超大咖嘉賓曝光

藥妝「振興5倍券」懶人包，屈臣氏買千送千、寶雅消費贈百元折價金

熊媽媽買菜網首度直播開賣　婆媽狂購奇異果25分鐘賣光5千顆

超商獨賣！最新4款蠟筆小新滿版口罩　三眼怪、熊抱哥變身耳機超Q

百貨五倍券加碼最新懶人包　微風、統一時代、昇恆昌用5千換7千

全聯加碼五倍券放大15倍！再推「振興大禮包2.0版」最高省2.3萬

電商「五倍券專區」內容搶先看　加碼綁5千送5千、狂灑折價券放大回饋

麥當勞振興超佛！早餐買1送1、滿福堡24元　連續28天優惠一次看

TEMPUR丹普床墊　全新旗艦 TEMPUR® North™ bed system丹普北歐頂級電動床組上市　30周年慶全面8折

4大超商「數位綁定五倍券」優惠一次看！咖啡買1送1、25元爽喝拿鐵

滿足咖啡重度飲用者！濾掛進階版「西雅圖咖柏斯濃萃浸泡式咖啡」沖泡更方便「完整萃取」釋放濃郁風味

快訊／台中精明商圈驚傳街頭砍人　「1人中刀濺血」緊急送醫

統一18安打趴兄弟！潘武雄猛打賞4打點　獅9比3贏象奪4連勝

23歲女偶像「十指緊扣」過夜富二代！遭爆「就愛有錢人」踩禁愛令

五倍券開綁　中部飯店狂推優惠賽車旅店住宿買1送1

「五倍券依然逃不過當機命運」　趙少康：真是有政府會塞車

只差2局達單季百局　黃子鵬：轉先發給自己最低標

中秋晚會「只有華晨宇開麥真唱」卻被批難聽！　陸網酸：唱那什麼鬼

中國中科院發布數據：美國疫情大機率於2019年9月開始流行

化雨春風沐九月！基隆教師節表揚大會　林右昌感謝教師辛勞

企鵝妹鏡頭前連續說謊！　被警衛制止拍攝…回「我沒有」繼續偷拍

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

消費熱門新聞

4大超商數位綁定五倍券優惠一次看

麥當勞振興超佛！早餐買1送1優惠詳看

全民拚振興、玉山挺消費　5人同行快樂加倍

五倍券微風、統一時代用5千換7千

開工提神！4大超商咖啡優惠一次看

全聯加碼五倍券放大15倍！儲值抽萬元

電商「五倍券專區」內容搶先看

超商、星巴克咖啡開工優惠一次看

五倍券綁定超商數位支付現賺1萬元

打造杯中的綢緞！金門高粱酒「緞金龍」中秋鉅獻

亮哲搬「學童近視控制專用日拋」救兵　守護愛女靈魂之窗

阿發師「優選有機米」美味撇步不藏私

網最愛「台灣泡麵TOP10」！

丹普周年慶全面8折再享滿額優惠

更多熱門

相關新聞

康是美首推agnès b加價購千元有找

康是美首推agnès b加價購千元有找

不讓百貨周年慶搶鋒頭，康是美首次推出法國agnès b.設計商品，從皮革證件夾、摺疊購物袋、自動折傘通通有，加購價千元有找，而屈臣氏則是前哨戰開跑，搶推多款經典及獨家保養商品，線上線下同步下殺4折起。

5倍券商機台中砸3.5億全國最大加碼　盧秀燕說話了

5倍券商機台中砸3.5億全國最大加碼　盧秀燕說話了

寶雅、屈臣氏疫情降溫搶攻荷包

寶雅、屈臣氏疫情降溫搶攻荷包

即／特殊交友圈延燒南台灣！高雄今+2　

即／特殊交友圈延燒南台灣！高雄今+2　

屈臣氏、康是美攜手卡通明星吸買氣

屈臣氏、康是美攜手卡通明星吸買氣

關鍵字：

振興5倍券藥妝寶雅屈臣氏

讀者迴響

熱門新聞

共同綁定爆BUG」　網湧唐鳳臉書：藝Fun券被取消

動滋券今年不能買「這類物品」！　鄉民後悔炸：勾了才發現

清華「最正」學生會長遭爆料　校友曝選舉黑幕

五倍券成功綁數位！他1原因「後悔了」

數位五倍券8大行動支付綁定優惠一次看

台積電開除7員工　公司證實：做出違背核心價值行為

劉真離世1年半…辛龍22日準時發文！網一看鼻酸

三上悠亞「海量私密床照」外洩！掌鏡人爆是超帥男友

五倍券綁成功了！鄉民曝「1管道」超順暢

連千毅正宮難得火辣現身！

最多再拿3988元！「8種加碼券」一圖全攻略

3歲女童被鎖車內！中秋節當天活活悶死

八部會加碼券總整理！抽籤方法一次看

北市「熊好券」今開放登記！10月8日抽獎

五倍券首日上午「63萬人數位綁定！」　好食券還有名額「手刀搶一波」

更多

最夯影音

更多
狗狗大戰豪豬！被爆插上百根刺　拳師犬慘變河豚...嘴裡也都尖刺

狗狗大戰豪豬！被爆插上百根刺　拳師犬慘變河豚...嘴裡也都尖刺
金剛.小嫻「雞翅一隻賣40」被嫌貴　哽咽淚吐辛酸！「待40度廚房3hrs」

金剛.小嫻「雞翅一隻賣40」被嫌貴　哽咽淚吐辛酸！「待40度廚房3hrs」

鄧佳華終於脫單「交到女友了！」法拉利姐直播說溜嘴：他很犧牲

鄧佳華終於脫單「交到女友了！」法拉利姐直播說溜嘴：他很犧牲

當越野車開？轎車疑想切換車道 下秒卡分隔島...尷尬畫面全都錄

當越野車開？轎車疑想切換車道 下秒卡分隔島...尷尬畫面全都錄

三重烤肉「21人大亂鬥」1人濺血　42警到場鎮壓...記者拍攝遭攻擊

三重烤肉「21人大亂鬥」1人濺血　42警到場鎮壓...記者拍攝遭攻擊

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面