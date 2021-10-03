外木山散步突內急！基隆男跌落8米深涵洞　警消吊掛救援

記者郭世賢、林冠吟／基隆報導

基隆一名33歲的何姓男子3日凌晨1時許，在外木山岸際散步時，疑似因為一時內急想上廁所，卻不慎跌落道路旁邊，約7到8公尺深的涵洞內動彈不得。警消獲報後，立即派遣中山消防隊及第二岸巡隊等前往救援，利用吊臂車將男子從涵洞內吊出，所幸何男被吊出後意識清楚，僅有臉部和手腳等多處擦挫傷，後續轉由救護車送往基隆長庚醫院治療。

▲基隆男內急想上廁所卻不慎跌進7公尺深涵洞。（圖／記者郭世賢翻攝）



▲警消出動吊臂車，懸吊下去將男子救起。（圖／記者郭世賢翻攝）