民眾黨正式插旗新竹　高虹安出任市黨部主委

▲高虹安在新竹市成立服務處。（圖／翻攝高虹安臉書）



記者杜冠霖／綜合報導

民眾黨積極布局新竹市，昨（3日）民眾黨新竹市黨部暨高虹安服務處正式啟用，被點名角逐2022新竹市長選戰的高虹安也到場主持揭牌儀式，同時正式接任黨部主委，高虹安表示，目前仍在尋覓更合適地點另立新竹市黨部，「希望未來能擴大範圍，替新竹市民提供更優質的服務。」

民眾黨新竹市黨部正式啟用，高虹安表示，這是為新竹市民在地服務的起點，未來東區服務由新竹市黨代表何大弘出任、北區由金竹里里長蔡文盛負責，在里民服務上也頗受好評；香山區主任則由香村社區發展協會理事長葉國文擔任，葉國文深耕香山區多年，也擔任香山樂齡學習中心主任，頗受年長者支持。

目前被黨內欽定參選新竹市長的立委高虹安，近日積極布局新竹市地方選務；甚至請聯電榮譽副董事長宣明智協助。此外，為了增加高的經驗，黨主席柯文哲還曾安排高到市府「實習」，近距離觀摩市政處理流程。

日前新竹市長林智堅拋出新竹縣市合併議題，讓2022年新竹市長選戰人選再掀熱議。年代民調中心的民調顯示，藍綠白黃陣營中，行政院政務顧問鄭宏輝、國民黨市議員林耕仁均獲得逾2成支持度，民眾黨立委高虹安18.9％、時代力量立委邱顯智10.6%，且民眾黨及時代力量支持者中，都有超過1成選擇另一小黨的潛在候選人。

另外，國民黨立委鄭正鈐、林為洲、議員陳啟源、李國璋，民進黨議員李妍慧、陳建名、副秘書長林飛帆也被傳出是角逐2022年新竹市長的可能人選。