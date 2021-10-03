IKEA徵才「月薪最高5萬元」　北市7企業釋264職缺





▲北市勞動局就業服務處10月5日及7日，共邀集7家知名企業於各就服站舉辦現場徵才活動，提供達264個工作機會。（圖／台北市勞動局提供）

記者袁茵／台北報導

隨著振興五倍券作業的起跑，消費市場一片蓬勃，老店名家莫不響應持券加碼提高商機，就業市場也隨著更加活絡，北市勞動局就服處於10月5日及7日邀集7家知名企業舉辦現場徵才活動，共釋出264個工作機會，其中包括知名瑞典居家品牌IKEA開放工作職缺，最高薪開出50K，歡迎民眾到北市各就業服務站參加現場徵才活動。

勞動局長陳信瑜表示，批發零售業在疫情期間業績表現亮眼，瑞典居家品牌「宜家家居」（IKEA）內湖店釋出38個工作機會，需要證照的有理貨主任，高薪開出50K，勞工安全衛生主任、設備維護主任及理貨人員薪也有40K，而行銷人員及人力資源管理師職缺，只要英文能力佳且認同IKEA理念，40K起薪，議薪空間大。

北市勞動局指出，餐飲業部份，儲備幹部依然是人才養成的重點，貳樓餐飲41K，國民美食店鬍鬚張鼓勵無經驗加入培訓後也能達37K，都是有潛力的職缺。

勞動局提及，此次另一大特色是時薪工作機會數佔34％，薪資也互有競爭，時薪高低比達38％，如以滿工時計算工資差距達1萬元以上，對不想被工作綁住，追求生活與工作平衡的求職民眾而言選擇性很大，特別是IKEA兼職人員時薪介於160元至180元，但福利比照正職，工作滿1年就有12天年假，且注重員工學習發展及輪調機制，鬍鬚張門市服務人員時薪更高達221元。

就服處表示，其他參與廠商還有揚秦國際（麥味登）、微笑單車、智慧長照有限公司附設台北市私立愛關懷居家長照機構及萬達寵物，此次徵才活動的時間地點於10月5日在內湖就服站舉辦，10月7日在西門站、信義站、南港東明青銀站及艋舺站舉辦，活動時間皆為下午2至4時，參與廠商目前皆無勞資爭議及無薪假狀況。