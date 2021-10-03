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柯文哲關心如何吸引香港人才　鄭運鵬反問：他想要引進什麼？

▲▼柯文哲出席「香港政經局勢與台港關係」論壇。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長柯文哲出席「香港政經局勢與台港關係」論壇。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲日前表示，面對香港情勢轉變，他最關心的就是台北如何因應，例如台北能否取代香港，成為亞太金融中心，又或是如何吸引香港人才、如何協助港人融入台灣社會，民進黨立委鄭運鵬反酸，「柯市長是不是誤會了什麼？還是他想要引進什麼？」

台灣民眾黨2日舉行「香港政經局勢與台港關係」論壇，柯文哲致詞時表示，面對香港情勢轉變，他身為台北市長及民眾黨主席，最關心的就是台北如何因應，例如台北能否取代香港，成為亞太金融中心，又或是如何吸引香港人才、如何協助港人融入台灣社會。

對此，鄭運鵬3日上午在臉書表示，相信以柯文哲的人格特質，一定是全台灣最了解惡意螺旋的地方首長。

不過，鄭運鵬也說，柯文哲自以為是地解釋，雙城論壇好像可以處理兩岸關係，卻又想要「台北取代香港」、在香港人出走的狀況下「如何吸引香港人才」，對中國和香港來說這就是惡意，並反問「柯市長是不是誤會了什麼？還是他想要引進什麼？」

柯文哲指出，香港反送中運動自2019年6月爆發以來，至今已超過2年，香港2020年爆發移民潮，淨移出3.98萬人，其中有1.08萬人選擇移民台灣，台北市府有成立專案小組，研商如何吸引香港專業人士來台，民眾黨立委也不斷替香港發聲，對港人來台權益提出政策建議。

此外，台北上海雙城論壇往年多在7、8月舉行，但目前時序已經進入10月，至今仍無消無息，柯文哲受訪時則坦言，疫情是一個不可測的因素，若真的沒辦法舉辦，線上也是一個辦法，「還有另外一個問題，其實兩邊的關係像惡意螺旋，關係越來越差，這也是一個問題」。

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