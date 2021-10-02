拉民眾黨撩落去　張雪如設基金會「送貧困往生者最後一程」

▲民眾黨彰化縣黨部主委張雪如成立基金會送貧困往生者最後一程。（圖／記者游瓊華攝，下同）



記者游瓊華／台中報導

甫接下民眾黨彰化縣主委的縣議員張雪如今天宣布成立社福團體「快樂天堂社會福利基金會」，提供全國唯一的「孤寡清貧善終計畫」，將無償協助無力殮葬的家庭為亡者善終服務。黨籍立委高虹安、黨秘書長謝立功都南下現身力挺，高虹安說，民眾黨身為台灣第三大政黨，也將與秘書長謝立功研商，在各黨部推動並啟動協助該計畫。

基金會董事長張雪如表示，快樂天堂基金會長期以來協助扶持受虐婦女、兒童外，未來還有全國唯一的孤寡清貧善終計畫，凡經各縣市政府社會局處或相關單位轉介經本會核定後，執行莊嚴的接體、豎靈、入殮、火化、封罐、協助安奉晉塔或樹葬、海葬及後續關懷等。

▲民眾黨籍立委高虹安、黨秘書長謝立功都南下現身力挺。



張雪如原是藍營5連霸議員，被民眾黨「挖角」成功，擔任彰化縣黨部主委，今天民眾黨也力挺張雪如，立委高虹安、黨秘書長謝立功都出席活動、全程力挺。現場民眾也開玩笑地說，張雪如拉著民眾黨「撩落去」，一起做愛心公益。

面對2022年選舉即將到來，民眾黨是否從縣長到議員都會提名？民眾黨秘書長謝立功表示，每個縣市經營主委扮演很關鍵角色，在尋找人才時將會以張雪如議員為標準，不分藍綠，不分黨籍，也不是要挖藍挖綠，強調民眾黨不是小藍也不是小綠，是大白，要做好事、要深耕基層，因此彰化縣選舉絕對不會缺席，也透露未來的縣市選舉，民眾黨以每個議會都要有黨團為目標前進。

台灣民眾黨立法委員高虹安說，「孤寡清貧善終計畫」是全台第一個推出的善終計畫，善終對台灣人是非常重要的傳統，每個生命離開時都應該得到尊重，民眾黨身為台灣第三大政黨，也將與秘書長謝立功研商，在各黨部推動並啟動協助該計畫。

▲拉著民眾黨「撩落去」，張雪如成立基金會送貧困往生者最後一程。