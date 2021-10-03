逾42萬人瀏覽！北市白晝之夜首度線上辦　網評價兩極：盼實地參與

▲2021台北白晝之夜今年首度採線上展出。（圖／主辦單位提供）

記者袁茵／台北報導

2021年白晝之夜於10月2日傍晚6時啟動至10月3日清晨6時，受新冠肺炎影響，此次白晝之夜為線上舉辦，並串聯線下共6個北投藝文場館於夜間開放，一夜限定的線上作品吸引逾42萬人次瀏覽，但網友評價兩極，有人認為「線上超沒感覺」，也有網友表示「好玩！喜歡」。

受新冠肺炎疫情影響，2021年白晝之夜首度轉為線上企劃，並將線下藝術展演搬到線上，邀請民眾參與12小時線上文化體驗。

北市文化局指出，今年白晝之夜雖受疫情影響，仍在10月的第一個週六晚間6時正式展開，以「開啟夜晚的100種方式」的白晝宣言影片揭開序幕，隨即於活動專屬網站同時展開「藝術百草圖」、「白晝夜夜談」、「台北共創歌」、「白晝幻境映」等4大藝術企劃節目，以及「藝術宅在家」新型態表演活動，網站並規劃影音、音樂、直播、互動、聊天室等，民眾一鍵進入藝術場域，就在線上實現群聚的渴望。

文化局提及，活動開始不到一個小時上線民眾即達1萬2939人，可見民眾對經由參與大型藝術活動重新體驗與人交流的渴望；跨夜展演的線上參與達42萬2105人次瀏覽，Giloo、Line Music等外部連結及線下各響應夜間開放場館的參觀人次尚待彙整統計。

文化局表示，到了清晨6時，仍有1038位民眾在線上一起迎接日出；本次上線觀眾除來自台灣，還有11.4%的上線觀眾分別來自美國、香港隊、日本、馬來西亞、法國等地。

不過，網友對於線上舉辦的白晝之夜評價兩極，有民眾認為，「超沒Fu，看影片圖片很沒感覺」、「辦線上笑死」、「今年還有舉辦喔」，也有網友大讚，「大家好熱絡」、「希望明年可以實地參與」、「不想看線上可以去新北投有市集、溫泉博物館和北投文物館也都有活動」、「超讚~」