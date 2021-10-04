新代嗡嗡包曝光！文青霧灰藍、卡其綠　2領取方法「10／6線上開搶」

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲自2014年上任後，每年都會於10月10日國慶日當天推出「嗡嗡包」，並給民眾免費領取。2021年受新冠肺炎疫情影響，嗡嗡包採取2種方法領取，限量500人可於10月6日上午11時線上申請觀禮和搶先領包，並於10月10日當天至現場參加升旗典禮後親自領取；另一種為10月7日至10月8日開放線上登記，線上登記不限制人數，但國慶當天僅會抽出3000名幸運兒，以郵寄方法發送。





▲黃珊珊公布第七代嗡嗡包。（圖／記者袁茵攝，以下皆同）

台北市民政局4日上午公布「第七代嗡嗡包」長相，主打小文青風格，10月6日上午11時開放申請線上觀禮與搶先領包，限量500名額，10月10日當天憑著身分證、電子郵件通知，由本人親自到現場參加活動，只要坐在座位上，由市府人員負責一一發放，即可領取最新一代嗡嗡包。

另外，因為碰上疫情，此次北市府還開放第2種流程，為「線上登記、抽獎寄送」方式，於10月7日上午11時至10月8日晚上23時59分時開放登記，並不限登記名額，會在10月10日當天抽出3000名幸運兒，以郵寄方式發放。

北市民政局宗教禮俗科長林冠伶表示，由於防疫的關係，10月10日當天早上6時30分開放有成功預約「現場觀禮、搶先領包」的500名民眾入場，以及現場開放300名額讓民眾參加升旗典禮，總計可容納800人。

北市民政局介紹，今年嗡嗡包延續推出限定雙色，分別為「秋風卡其綠」及「清風霧灰藍」，使用傳統馬賽克磚的設計圖示，並以紅白藍為設計顏色基礎，增添國慶代表意象，清爽簡約風讓嗡嗡包更具輕盈、文青感，並可以手提、肩背、側背和後背等4種背法設計，適合各個年齡層與行業；同時加贈與主視覺同款「雙十馬賽克」文青徽章，讓市民能按照喜好打造自己獨特的嗡嗡包。

台北市副市長黃珊珊致詞時表示，上週一直很緊張，與民政局長藍世聰討論是否能發放嗡嗡包，最後還是選擇可以辦，但得注意現場人數，現場只有500人能同時拿到嗡嗡包和參加國慶升旗，其他人則從線上登記、電腦抽籤。

黃珊珊提及，此次的包很漂亮，之前的有點大，不適合小孩，但今年有不同種背法，甚至讓媽媽們也可以當購物袋，非常多元使用，且還有2款顏色，最重要的是到現場參與國慶升旗典禮，幫中華民國慶祝。

【嗡嗡包登記網址請點此】

▼歷代嗡嗡包。（圖／記者袁茵攝）