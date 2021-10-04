賭上700萬退休金！　張亞中約辯228史觀：民進黨不敢就從此閉嘴

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賭上700萬退休金！　張亞中約辯228史觀：民進黨不敢就閉嘴

▲▼大陳義胞,永和五和新村,大陳新村,眷村,蔣公感恩堂,蔣公銅像,蔣中正,蔣介石,轉型正義,威權象徵,戒嚴,白色恐怖。（圖／記者李毓康攝）

▲蔣公銅像議題再成焦點。（資料照／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

促轉會公布中正紀念堂轉型方案，預計以「反省威權歷史公園」為主軸，並移除堂體內前總統蔣介石銅像。對此，孫文學校總校長張亞中拿出台大700萬元的退休金當賭注，要求民進黨派人與他辯論有關228相關議題，「如果輸了，七百萬元充做台獨基金；如果不敢辯，就從明天開始閉嘴，不要再騙台灣民眾。」

張亞中指出，2013年中共在北京西山設立了「無名英雄紀念廣場」，紀念中共在台灣死於白色恐怖的1100名地下工作者，其中確認並公佈姓名的有846名，名單與前總統李登輝、陳水扁兩屆政府公佈的白色恐怖受難者高度重疊，「民進黨以國共內戰時期，中共潛伏在台灣的間諜遭到槍決，來攻擊蔣介石，不是中共同路人是什麼？」

張亞中強調，民進黨每一次選舉就拿228操作，中國國民黨永遠選不贏，「過去國民黨太懦弱，每次道歉、落淚！」

為此，張亞中拿出他在台大退休的七百萬元退休金，表示要與民進黨「單挑」，辯論228是不是「大屠殺」、228是不是官逼民反、蔣介石是不是228的元凶，「民進黨派出三位對228最有研究的學者專家，透過現場的即時轉播，讓全民共同做見證。」

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